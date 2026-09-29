Evacúan a 980 personas del Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca por sobrepresión de tanque de gas LP

Pacientes y personal permanecieron fuera del hospital. Fotos: Cuartoscuro

Un total de 980 personas fueron evacuadas de manera preventiva del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México (Edomex), luego de que se detectara una sobrepresión en un tanque de gas LP ubicado en la azotea del hospital.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes y movilizó a cuerpos de emergencia, quienes acudieron al inmueble para atender la situación y coordinar el desalojo de pacientes, trabajadores y visitantes.

La evacuación se realizó como medida preventiva ante las condiciones registradas en el tanque, mientras los equipos especializados revisaban la instalación.

¿Por qué evacuaron el Hospital López Mateos de Toluca?

La movilización se originó por una sobrepresión en un tanque de gas LP localizado en la azotea del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos. Ante esta situación, los cuerpos de emergencia determinaron realizar una evacuación preventiva para mantener a salvo a las personas que se encontraban dentro de las instalaciones.

Entre las 980 personas desalojadas se encontraban pacientes, personal médico y administrativo, así como visitantes. El operativo permitió retirar a las personas del inmueble mientras se verificaban las condiciones del tanque y se atendía la situación.

¿Cuántas personas fueron evacuadas del hospital?

De acuerdo con la información disponible, 980 personas fueron evacuadas del Centro Médico López Mateos. El grupo estaba integrado por personas que se encontraban en diferentes áreas del hospital al momento de la emergencia.

Tras la activación del protocolo preventivo, pacientes, trabajadores y visitantes permanecieron en el exterior del inmueble mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes. Imágenes del operativo muestran a las personas concentradas afuera del hospital durante la evacuación.

¿Qué pasó con el tanque de gas LP?

El reporte señala que se detectó una sobrepresión en un tanque de gas LP instalado en la azotea del hospital.

La condición generó la movilización de los cuerpos de emergencia, que acudieron al Centro Médico para revisar la situación y aplicar las medidas preventivas necesarias.

La información disponible no establece que se haya registrado una explosión ni un incendio en el inmueble. El desalojo fue realizado como medida de prevención ante la condición detectada en el tanque.

Por ello, las autoridades concentraron inicialmente las acciones en retirar a las personas de las instalaciones y atender el punto donde se encontraba el equipo.

Así fue la evacuación del Hospital López Mateos

La emergencia provocó que el exterior del Centro Médico Adolfo López Mateos se llenara de pacientes, trabajadores y visitantes que fueron desalojados mientras se desarrollaban las labores de atención.

La presencia de los cuerpos de emergencia permitió establecer un perímetro preventivo alrededor del inmueble y mantener a las personas fuera de las instalaciones.

El hospital es uno de los principales centros médicos de Toluca, por lo que la evacuación involucró a un número importante de personas.

Hasta el momento, el reporte proporcionado sobre el incidente se concentra en la sobrepresión del tanque de gas LP y en las acciones preventivas realizadas por los equipos de emergencia.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia de la sobrepresión del tanque.

La evacuación tuvo carácter preventivo y permitió retirar a las personas que se encontraban dentro del hospital mientras se atendía la situación.

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