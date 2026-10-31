China responde a embajador de EE. UU. en México y rechaza acusaciones

Reuters

La Embajada de China en México rechazó las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y del subsecretario adjunto de Estado, Ricardo Pita Macedo, quienes señalaron que a China le gustaría ver un México caótico e inseguro y cuestionaron la confiabilidad de las empresas chinas.

A través de una declaración oficial, la representación diplomática china expresó su descontento por los comentarios realizados el 28 de octubre, durante un evento en México. También acusó a los funcionarios estadounidenses de intentar afectar la cooperación entre China y México.

China rechaza acusaciones de EE. UU. sobre la seguridad en México

La Embajada de China calificó como infundadas las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses y aseguró que su país respalda los esfuerzos de México para defender su soberanía, garantizar su seguridad y mantener la estabilidad.

En el comunicado, la representación diplomática sostuvo que las declaraciones sobre un supuesto interés de China en generar caos en México son falsas.

Además, señaló a Estados Unidos por su responsabilidad en problemas relacionados con la violencia y el narcotráfico.

Según la postura china, la demanda de drogas en territorio estadounidense genera ganancias para los cárteles, mientras que el flujo ilegal de armas y dinero hacia México contribuye a la violencia criminal.

La embajada cuestionó que los funcionarios estadounidenses atribuyan intenciones negativas a China en lugar de atender estos problemas.

Declaración Solemne de la Embajada de China en México



El 28 de octubre, durante un evento celebrado en México, el Embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, y el Subsecretario Adjunto de Estado de EE. UU., Ricardo Pita Macedo, lanzaron críticas infundadas contra China y la… pic.twitter.com/pDLaXE6K1H — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) October 30, 2026

Otro punto de la declaración fue la defensa de las empresas chinas, luego de que los funcionarios estadounidenses las calificaran como poco confiables.

La embajada rechazó estos señalamientos y acusó a Estados Unidos de utilizar argumentos políticos para limitar la competencia comercial.

También afirmó que funcionarios estadounidenses critican a las compañías chinas mientras buscan oportunidades de negocio para empresas de su país en sectores como:

Energía

Gas natural

De acuerdo con la representación diplomática, estas acciones afectan el derecho de México a elegir de manera soberana a sus socios comerciales y de cooperación.

China pide a Estados Unidos respetar la cooperación con México

En la parte final del comunicado, la Embajada de China en México pidió a los funcionarios estadounidenses detener las declaraciones contra su país y evitar acciones que puedan perjudicar las relaciones bilaterales.

Asimismo, reiteró su intención de defender los intereses chinos y fortalecer la amistad y la cooperación con México.

La representación diplomática sostuvo que Estados Unidos debe atender sus propios problemas y asumir sus responsabilidades en la relación con México y la cooperación regional.

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