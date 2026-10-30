Carambola en la México-Querétaro provoca incendio y cierre total rumbo a CDMX
Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas o fallecidas.
Se registró una carambola entre dos tráileres y dos vehículos particulares sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 81 en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México (Edomex).
El percance ocurrió la mañana de este viernes con dirección a la Ciudad de México (CDMX) y dejó severos daños materiales.
De acuerdo con los primero reportes, entre las unidades involucradas se encuentra un automóvil BMW, que terminó volcado y prensado, así como una camioneta que quedó atrapada tras el impacto.
Vehículo se incendia tras carambola en la México-Querétaro
Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió.
Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, los servicios de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo el accidente.
Guardia Nacional reporta cierre y señala ruta alterna
Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó en su cuenta de X, antes Twitter, sobre un cierre total de circulación con dirección a Ciudad de México (CDMX) cerca del kilómetro 79+900 de la carretera México-Querétaro, en el Estado de México. También reportó afectación a un carril con dirección a Querétaro.
“Se orienta a la ciudadanía continuar por #Rutaalterna por la carretera Estatal Tepeji del Río-Tula”, se lee en un post.
Finalmente, la corporación pidió a los conductores tomar precauciones y atender las indicaciones viales.
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