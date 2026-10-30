Carambola en la México-Querétaro provoca incendio y cierre total rumbo a CDMX

| 11:07 | Dulce Juárez | Uno TV

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas o fallecidas.
Carambola en la México-Querétaro. Foto: Guardia Nacional Carreteras

Se registró una carambola entre dos tráileres y dos vehículos particulares sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 81 en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México (Edomex).

El percance ocurrió la mañana de este viernes con dirección a la Ciudad de México (CDMX) y dejó severos daños materiales.

De acuerdo con los primero reportes, entre las unidades involucradas se encuentra un automóvil BMW, que terminó volcado y prensado, así como una camioneta que quedó atrapada tras el impacto.

Vehículo se incendia tras carambola en la México-Querétaro

Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, los servicios de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo el accidente.

Guardia Nacional reporta cierre y señala ruta alterna

Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó en su cuenta de X, antes Twitter, sobre un cierre total de circulación con dirección a Ciudad de México (CDMX) cerca del kilómetro 79+900 de la carretera México-Querétaro, en el Estado de México. También reportó afectación a un carril con dirección a Querétaro.

“Se orienta a la ciudadanía continuar por #Rutaalterna por la carretera Estatal Tepeji del Río-Tula”, se lee en un post.

Finalmente, la corporación pidió a los conductores tomar precauciones y atender las indicaciones viales.

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