Bloqueo en la autopista México-Puebla provoca caos vial y suspensión del Trolebús Elevado

Bloqueo en la autopista desata caos en la México-Puebla. Foto: Fernando Cruz

Un bloqueo de manifestantes paralizó la circulación en la autopista México-Puebla durante la tarde de este jueves, a la altura del puente rojo, en el kilómetro 23+740, con dirección a la Ciudad de México.

Los inconformes son vecinos de la colonia Niños Héroes, quienes cerraron la vialidad para exigir a las autoridades que detengan los trabajos de construcción de un bachillerato en Valle de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con los manifestantes, la obra se realiza en un área verde y aseguran que no fueron consultados sobre el proyecto antes de que comenzaran los trabajos.

Con pancartas y lonas, los vecinos ocuparon la autopista y bloquearon el paso de los vehículos, lo que provocó largas filas y severas afectaciones viales para quienes se dirigían hacia la capital del país.

Bloqueo de carriles en la carretera México-Puebla rumbo a Puebla 🫩 pic.twitter.com/TNXxUOzBm7 — ℓuisa (@luisa_kuri) October 29, 2026

Suspenden servicio del Trolebús Elevado por bloqueo en la México-Puebla

El cierre de la autopista también afectó la operación del Trolebús Elevado, cuyo servicio fue suspendido debido a la presencia de los manifestantes.

Durante la protesta, algunos pasajeros que viajaban a bordo de las unidades descendieron y confrontaron a los inconformes, situación que derivó en un conato de enfrentamiento.

Hasta el momento, no se reportan mayores detalles sobre personas lesionadas o detenidas por este incidente.

SE ARMARON LOS GUAMAZOS!!!



Manifestantes y conductores ya desquiciados x el cierre d la México-Puebla dirección Puebla se agarran a golpes, el q inició el pleito fue un vago q le apodan "El chupa rico" suspuestamente estaba en estado inconvenienten.

Ya fue liberada la autopista. pic.twitter.com/E1Ef8JcnRe — Chalco Sin Censura (@ChalcoSC) October 30, 2026

Vecinos exigen detener construcción de bachillerato en Valle de Chalco

Los habitantes de la colonia Niños Héroes mantienen el bloqueo para exigir que las autoridades atiendan sus demandas y suspendan la construcción del plantel educativo, pues consideran que el proyecto afecta un espacio destinado como área verde.

Los manifestantes señalaron que no se retirarán hasta alcanzar un acuerdo con las autoridades.

Hasta el momento, no se ha establecido una mesa de diálogo, por lo que el bloqueo continúa y las afectaciones a la circulación permanecen en la autopista México-Puebla.

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