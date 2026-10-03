Dan el último adiós a Sofía, de 11 años, en Tultitlán

Despiden a Sofía. Foto: Uno TV

Entre flores blancas, familiares y vecinos despidieron esta tarde a Sofía Madai, de 11 años. La menor había sido reportada como desaparecida el 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Tultitlán.

‼️CON APLAUSOS DAN ÚLTIMO ADIÓS A LA NIÑA #SOFÍA #MADAI‼️



🚨Está tarde se llevó acabo la misa de cuerpo presente y finalmente el cuerpo de la pequeña Sofía fue sepultado en el panteón municipal de #Tultitlan #Edomex.



🚨Su familia exige justicia. Y aunque ya hay investigaciones,… pic.twitter.com/KROFIRSXZ7 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 3, 2026

El 29 de septiembre, el colectivo Lirios Buscadoras informó sobre la localización de un cuerpo a orillas de la autopista Chamapa – Lechería, en la zona de San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Barrientos, en Tlalnepantla.

Fiscalía confirmó el fallecimiento de Sofía

La noche de este jueves, la Fiscalía del Estado de México confirmó que se trataba de Sofía. Posteriormente, luego de concluir los peritajes de ley, la Fiscalía entregó sus restos a la familia.

‼️DAN ÚLTIMO ADIÓS A SOFIA MADAI‼️



🚨A esta hora de la tarde se realiza una misa de cuerpo presente en la iglesia del Carmen en Buenavista parte alta #Tultitlan #Edomex.



🚨al concluir será sepultada en el panteón local donde se le dará el último adiós.



🚨decenas de vecinos y… pic.twitter.com/gJz60VL6u4 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 2, 2026

Este viernes, sus seres queridos la velaron y la despidieron con una misa de cuerpo presente en la iglesia del Carmen, en Buenavista parte alta, para después sepultarla en el panteón de la colonia Solidaridad, Tercera Sección.

Tras el caso, familiares y vecinos exigen justicia. Mientras tanto, continúan las investigaciones correspondientes.

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