Desalojan a 110 personas de vuelo en Toluca tras detectar objeto extraño

Detectan objeto extraño en Aeropuerto de Toluca. Foto: Carlos Vera

Un vuelo de Volaris fue desalojado este viernes 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), luego de que se reportara un objeto extraño a bordo de la aeronave procedente de Puerto Vallarta.

De acuerdo con información del aeropuerto, se trató del vuelo VOI561, que tenía como destino Toluca. A bordo viajaban 104 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, quienes fueron desembarcados de manera controlada mientras las autoridades activaban los protocolos de seguridad.

¿Qué pasó con el vuelo de Volaris en Toluca?

La primera notificación sobre el objeto ocurrió a las 15:24 horas, cuando un inspector de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó sobre el reporte. Posteriormente, a las 15:37 horas, personal de Volaris proporcionó información adicional y señaló que el objeto había sido localizado o reportado en la fila 10A de la aeronave.

El avión involucrado era un Airbus A320, con matrícula N527VL. Ante la situación, el Aeropuerto Internacional de Toluca activó los protocolos de seguridad correspondientes y comenzó la coordinación entre las distintas áreas operativas y autoridades. La aeronave desalojó la pista a las 15:47 horas y fue trasladada hacia la zona de la cabecera 33 Alfa, donde se concentró personal especializado.

Desembarcan a 104 pasajeros y seis tripulantes

A las 16:20 horas se abrieron las puertas del avión y comenzó el desembarque controlado de los pasajeros y tripulantes. El primer convoy con pasajeros salió hacia la terminal a las 16:25 horas. Tres minutos después, a las 16:28 horas, descendió el último pasajero, con lo que concluyó el desembarque de las 110 personas que se encontraban a bordo.

Durante el operativo participaron distintas áreas y corporaciones, entre ellas personal de Operaciones, Secretaría de Marina-UNAPAP, Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, Seguridad y empresas de apoyo.

Binomio canino de la Semar revisa el objeto

Una vez que concluyó el desembarque, a las 16:29 horas fue alertado el binomio canino ENZO, perteneciente a la UNAPAP-SEMAR. Posteriormente, se procedió al retiro controlado del objeto extraño reportado dentro de la aeronave.

El aeropuerto informó que pasajeros y tripulantes fueron trasladados hacia la terminal de manera ordenada y sin incidencias durante el operativo. Hasta ese momento, las autoridades no habían reportado personas lesionadas.

No reportan personas lesionadas tras operativo

El Aeropuerto Internacional de Toluca indicó que, hasta el momento de su comunicado, no se reportaban pasajeros ni tripulantes lesionados. Tampoco se habían registrado daños mayores en la aeronave ni en la infraestructura aeroportuaria.

Las autoridades y las diferentes áreas operativas continuaron con el seguimiento del incidente conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Hasta ahora, la información oficial señala únicamente que se detectó y retiró de manera controlada un objeto extraño del avión, sin que se haya informado públicamente que se tratara de un artefacto explosivo.

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