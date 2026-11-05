“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: ¿Tu celular te escucha? Revisa qué aplicaciones tienen acceso a tu micrófono y cámara

¿Has hablado de algún producto o destino y poco después te aparece publicidad relacionada en redes sociales? Aunque esto no significa necesariamente que tu celular te esté espiando, sí es importante revisar qué aplicaciones tienen permiso para acceder a tu micrófono y cámara.

En “Trucos para Ti”, Maggie Hegyi explica cómo comprobar estos permisos desde tu teléfono y cómo limitar el acceso de las aplicaciones para proteger tu privacidad.

¿Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono y cámara en iPhone?

Si tienes un iPhone, puedes revisar los permisos de tus aplicaciones siguiendo estos pasos:

Entra a Configuración. Selecciona Privacidad y seguridad. Busca la opción Micrófono. Revisa qué aplicaciones tienen autorización para utilizarlo. Regresa al menú anterior y selecciona Cámara para consultar los permisos correspondientes.

Si encuentras una aplicación que no necesita utilizar el micrófono o la cámara, puedes desactivar su acceso desde ese mismo apartado.

¿Cómo revisar los permisos del micrófono y cámara en Android?

En teléfonos Android también es posible consultar qué aplicaciones pueden utilizar estos componentes:

Entra a Ajustes. Busca el apartado Privacidad. Selecciona Administrador de permisos. Entra a Micrófono y revisa las aplicaciones autorizadas. Regresa y repite el procedimiento con la opción Cámara.

Los nombres de los menús pueden variar dependiendo de la marca del teléfono y la versión del sistema operativo.

¿Cómo evitar que las aplicaciones utilicen tu micrófono y cámara sin necesidad?

Además de revisar qué aplicaciones tienen estos permisos, puedes limitar cuándo pueden utilizarlos.

En Android, algunas aplicaciones permiten configurar el acceso al micrófono o la cámara para que solamente funcionen mientras las estás utilizando, en iPhone también puedes activar o desactivar individualmente estos permisos desde el apartado de privacidad.

Otro detalle al que debes prestar atención es el indicador verde que aparece en la pantalla de algunos teléfonos, puede señalar que la cámara o el micrófono están activos.

Recuerda que tener una aplicación instalada no significa que esté espiándote. Sin embargo, revisar los permisos que concediste es una medida sencilla para proteger tu privacidad.

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