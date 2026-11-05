Trailero encuentra a operador atado de pies y manos en la México-Puebla, rumbo a Chalco

Localizan a trailero atado de pies y manos cerca de caseta de Chalco. Foto: Pexels

Un operador de tráiler fue rescatado luego de permanecer varias horas atado de pies y manos a un costado de la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de Chalco, en el Estado de México (Edomex). El conductor, empleado de Transportes Guzmán, fue abandonado por delincuentes después de que le robaran su unidad.

Otro transportista que transitaba por la zona se detuvo para auxiliarlo y utilizó un cuchillo para liberarlo.

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Maldita inseguridad en las carreteras

Un transportista fue localizado amarrado sobre la autopista México-Puebla, hoy en día parece que en ninguna red social puede compartir este tipo de situaciones para denunciar lo que está pasando pic.twitter.com/f7Jl3AaEJ6 — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@MrCivico_) November 5, 2026

Roban tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense y abandonan al operador

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el robo de la unidad ocurrió cuando el operador fue interceptado por delincuentes que se apoderaron del vehículo de carga.

Después de cometer el atraco, los responsables dejaron al conductor en las inmediaciones de la carretera México-Puebla, a la altura de la caseta de Chalco, donde lo abandonaron con las manos y los pies atados.

El trabajador de Transportes Guzmán permaneció durante varias horas en ese punto, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios y a un costado de una de las principales vías de comunicación del oriente del Valle de México.

La víctima esperaba recibir ayuda de algún automovilista o transportista que pasara por el lugar, hasta que otro operador de carga decidió detenerse para auxiliarlo.

Transportista utiliza un cuchillo para liberar al conductor maniatado

El rescate quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales como en la cuenta de X de Mr. Cívico. En las imágenes se observa a un hombre que graba su recorrido y anuncia que lleva un cuchillo para ayudar a otro trailero que se encuentra amarrado.

Al acercarse, el transportista muestra al conductor sentado junto a la orilla de la carretera y evidencia las condiciones en las que fue abandonado: tenía las manos sujetas y también estaba atado de los pies.

Durante la grabación, el hombre que acudió en su ayuda comenta que otros conductores no se habían detenido porque tenían miedo de acercarse a la víctima.

Ante esta situación, decidió intervenir para cortar las ataduras y permitir que el trabajador recuperara la movilidad.

El video muestra el momento en que el transportista se aproxima al hombre y exhibe el cuchillo que llevaba consigo para liberarlo. Su intervención permitió auxiliar al operador después de varias horas de permanecer en ese sitio.

Robo de transporte de carga, un riesgo en carreteras del Edomex

El caso vuelve a poner atención sobre los robos de vehículos de transporte de carga en las carreteras del Edomex, particularmente en los corredores que conectan con la Ciudad de México y otras entidades del país.

La autopista México-Puebla es una vialidad importante para el traslado de mercancías y el tránsito de unidades pesadas. Por ellas circulan diariamente operadores de transporte que realizan recorridos de distribución y logística.

En este caso, los delincuentes no sólo se apoderaron de la unidad, sino que dejaron al conductor inmovilizado y lejos de un punto donde pudiera solicitar ayuda inmediata.

Hasta la información disponible sobre el incidente, no se habían precisado las características del tráiler robado, el monto de la mercancía que transportaba ni la identidad de los responsables.

El auxilio del segundo transportista permitió que el operador abandonado recibiera ayuda, mientras el robo de la unidad quedó como un hecho que deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.

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