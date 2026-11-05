Bullying en las escuelas: ¿cómo pueden los niños aprender a reconocer y gestionar sus emociones?

El bullying en las escuelas representa un desafío que involucra a estudiantes, maestros y familias, ante el aumento de los reportes de acoso escolar, la prevención y la atención de las emociones se convierten en herramientas importantes para evitar que la violencia se reproduzca dentro y fuera de las aulas.

En entrevista para el noticiero A las Nueve en Uno, Juan Gerónimo González Fernández, cofundador de la Fundación Medita México, explicó que las escuelas pueden convertirse en espacios de paz cuando ofrecen a los estudiantes herramientas de salud mental, atención plena y gestión emocional.

El especialista señaló que la solución requiere la participación de padres de familia, docentes y alumnos, pues considera que existe una corresponsabilidad en la prevención del bullying.

¿Quiénes son responsables del bullying en las escuelas?

Juan Gerónimo González Fernández explicó que no se trata de señalar a una sola persona como culpable, sino de reconocer la responsabilidad que comparten las familias, los maestros y los propios estudiantes.

“Yo no lo llamaría culpable, yo creo que es una corresponsabilidad”, expresó durante la plática.

El cofundador de Fundación Medita México identificó una situación que influye en las relaciones entre niños y adolescentes, la hiperconexión con los dispositivos electrónicos y la desconexión con ellos mismos.

Explicó que un menor que experimenta violencia en casa puede tener dificultades para gestionar sus emociones y trasladar su enojo a otros compañeros o incluso a sus maestros.

“Entonces, yo hablo de una corresponsabilidad. El problema es que nadie nos enseñó a ser papás, nadie nos enseñó herramientas socioemocionales para transmitirlo a los estudiantes y ahí es donde la labor empieza”, señaló.

¿Cómo identificar señales de bullying en los hijos?

Durante la conversación, González Fernández recomendó prestar atención a los cambios repentinos de conducta, tanto en los menores que agreden como en quienes reciben el acoso.

Entre las señales que mencionó se encuentran el aislamiento, la falta de socialización y las conductas de maltrato hacia los animales, que pueden funcionar como focos de alerta.

También explicó que los padres deben observar su propio comportamiento y la manera en que se relacionan con sus hijos, pues los menores pueden reproducir las conductas que ven en casa.

“Si tú ves una conducta de un foco rojo en tu hijo, tú como papá, lo primero que tienes que hacer es ver en dónde estás tú modeleando esa conducta o exhibiendo esa conducta”, comentó.

Por ello, destacó la importancia de la crianza consciente y del acompañamiento cercano para mejorar la dinámica familiar.

Fundación Medita México lleva herramientas de paz a las escuelas

Para contribuir a la prevención del bullying, Fundación Medita México trabaja con escuelas públicas y privadas mediante programas de atención plena, salud mental, valores y gestión emocional.

González Fernández explicó que, cuando una escuela privada aporta un donativo para recibir el proyecto, la fundación destina ese apoyo para llevar las mismas herramientas a una escuela pública que no tendría acceso a ellas.

Actualmente, la organización trabaja en 48 escuelas e impacta a más de 13 mil niños. Algunas instituciones llevan hasta ocho años con prácticas de meditación y herramientas de salud mental.

El programa incluye capacitaciones para maestros en temas de atención plena, salud mental y valores, con el propósito de que puedan llevar esas prácticas a sus actividades cotidianas en el aula.

El cofundador de la organización también invitó a empresarios y donantes individuales a apoyar estos proyectos mediante el patrocinio de un niño, un aula o una escuela.

¿Qué consecuencias puede tener el bullying en la salud mental?

González Fernández advirtió que tanto los menores que ejercen bullying como quienes lo reciben pueden experimentar ansiedad, depresión y ataques de pánico.

También expresó su preocupación por el aumento de los índices de suicidio entre niños y adolescentes, y señaló que muchos menores carecen de herramientas para gestionar las emociones que provocan las agresiones y el acoso.

Consideró que la violencia que una persona experimenta durante su infancia puede relacionarse con la manera en que se comporta durante la edad adulta.

Para explicar esta relación, mencionó que existen estadísticas sobre antecedentes de violencia familiar y distintos tipos de abuso entre personas que cometen delitos. Sin embargo, aclaró que algunas personas deciden no reproducir el trato violento que recibieron.

¿Qué puede hacer un niño ante una situación de bullying?

Una de las herramientas que recomendó González Fernández es concentrar la atención en la respiración para regresar al momento presente y reducir la reacción ante una situación de estrés.

“Una de las prácticas gratuitas y más reconocidas en todo el mundo es llevar tu atención a tu respiración”, explicó.

El cofundador de Fundación Medita México señaló que esta práctica puede acompañarse de un ejercicio de agradecimiento para desacelerar los pensamientos y experimentar tranquilidad.

Sin embargo, destacó que la gestión emocional requiere constancia y práctica, por lo que recomendó incorporar estas herramientas de manera cotidiana, en lugar de esperar hasta que ocurra una situación de acoso.

Comparó este proceso con la preparación para correr un maratón, una persona necesita comenzar poco a poco para desarrollar la condición necesaria. De la misma manera, la atención plena y las herramientas emocionales se fortalecen con la práctica diaria.

¿Qué errores cometen las escuelas al atender el acoso escolar?

Sobre la atención del bullying en los planteles, González Fernández consideró que uno de los principales problemas es la falta de preparación e información para atender estos casos.

Explicó que un maestro puede no contar con las herramientas necesarias para contener emocionalmente a un estudiante que sufre acoso o para establecer un diálogo entre quien agrede y quien recibe la agresión.

Por ello, consideró importante capacitar a los docentes no solo para responder cuando ocurre un episodio de violencia, sino también para preparar a la comunidad escolar y prevenirlo.

También señaló que, cuando las escuelas conocen los beneficios de estas prácticas, pueden reconocer mejoras en el aprendizaje, la conducta y la integración de sus equipos.

Finalmente, destacó que construir espacios escolares de paz requiere tiempo y voluntad de las autoridades, los maestros y las familias, pues considera que la participación de estos tres sectores puede contribuir a transformar la convivencia entre niños y adolescentes.

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