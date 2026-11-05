Sin Jesse, Joy Huerta logra su primer sold out en el Auditorio Nacional

Joy Huerta anuncia “sold out”. Foto: AFP

Joy Huerta consiguió su primer sold out para el concierto que ofrecerá el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una presentación que tendrá un significado especial, pues será la primera que realice sin su hermano Jesse Huerta.

La intérprete de temas como “Corre”, “¡Qué agonía!” y “Dueles” compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció el cariño y respaldo que ha recibido del público.

Joy contó que acababa de enterarse de que los boletos para la presentación estaban agotados y no pudo ocultar su emoción.

“Me mencionan hace poquitito que la fecha del 6 de diciembre con ¿Con quién se queda el reno? está sold out y les juro, no saben lo bonito que siento en mi corazón”, expresó.

La cantante también agradeció a sus seguidores por acompañarla en este momento de cambios profesionales y aseguró que está emocionada por reencontrarse con ellos sobre el escenario.

¿Cuándo será el primer concierto de Joy Huerta sin Jesse?

El próximo 6 de diciembre, Joy Huerta llegará al Auditorio Nacional con el espectáculo ¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition, una presentación que encabezará sin su hermano.

La fecha marcará un momento importante para la cantante, quien durante más de dos décadas compartió escenarios con Jesse como parte del dúo Jesse & Joy.

El concierto se realizará después de que Jesse Huerta anunciara, el 15 de septiembre de 2026, que haría una pausa indefinida en sus actividades con el proyecto musical para dedicar tiempo a su familia y cuidar su bienestar personal y emocional.

Por su parte, Joy confirmó que decidió continuar con los compromisos musicales y mantener vivo el proyecto que ambos construyeron.

Joy Huerta anuncia más conciertos en México y Estados Unidos

El éxito de la presentación en el Auditorio Nacional también estuvo acompañado de noticias para sus seguidores.

En su mensaje, Joy adelantó que se anunciarán nuevas fechas en México y Estados Unidos para el próximo año.

La cantante mencionó que se preparan 13 presentaciones adicionales en territorio estadounidense, cuyos boletos saldrían a la venta al día siguiente de su anuncio.

Además, recordó que tiene programados conciertos para el 11 y 12 de diciembre, fechas que también espera compartir con sus seguidores.

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