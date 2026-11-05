¿Sin señal de celular ni energía? Esta tecnología puede salvarte

Juan Guevara, experto en tecnología, comparte información sobre un conjunto de dispositivos de Veritas Vans que permite contar con conexión a internet en lugares remotos o durante condiciones climáticas adversas, además de mantener tus dispositivos con energía sin mayores complicaciones.

Tener conexión a internet puede convertirse en un desafío, especialmente cuando las tormentas afectan la infraestructura de telefonía celular, ante este escenario, el conjunto de Veritas Vans significa una alternativa tecnológica que combina paneles solares, una batería portátil y el sistema satelital Starlink Mini para mantener la comunicación desde prácticamente cualquier ubicación del mundo.

El experto en tecnología presentó esta solución desde el Parque Estatal Brazos Bend, en Texas, donde explicó cómo funciona el conjunto de dispositivos para generar y almacenar energía eléctrica que permita mantener conectado el servicio de internet satelital.

¿Cómo funcionan los paneles solares con Starlink Mini?

“Este conjunto de paneles solares generan en total 100 watts de energía eléctrica, transformando la luz del sol en energía que se puede guardar en la batería Veritas Vans, la cual le da corriente continua al Starlink Mini, el cual es el sistema satelital de internet de SpaceX”, señaló.

La propuesta integra un conjunto de paneles solares plegables y una batería de 99 watts de la misma marca.

De acuerdo con la explicación de Guevara, esta combinación permite utilizar la conexión a internet en lugares donde no hay cobertura de telefonía celular, además de mantener cargados otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

Una alternativa para trabajar y mantenerse comunicado durante emergencias

Otra de las características de los paneles solares es que, además de ser plegables son resistentes a las condiciones climáticas adversas, lo que facilita su transporte y despliegue en diferentes ubicaciones.

Esta combinación de tecnología puede resultar útil para quienes necesitan mantener una oficina móvil y trabajar desde sitios alejados de las ciudades, sin depender directamente de las redes tradicionales de telefonía celular.

Guevara destacó que contar con una conexión de internet durante emergencias o fenómenos meteorológicos severos puede ir más allá de la comodidad, pues mantenerse comunicado puede convertirse en una cuestión de supervivencia.

Así, la integración de energía solar, almacenamiento eléctrico e internet satelital representa una alternativa para quienes buscan conservar la conectividad y mantener en funcionamiento sus dispositivos incluso en lugares remotos.

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