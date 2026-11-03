La variante “Frankenstein” de COVID-19 circula en México, ¿representa una amenaza?

La variante XFG del COVID-19 tiene presencia en México. Foto: Getty Images

La variante XFG del COVID-19, conocida popularmente como “Frankenstein” porque proviene de la mezcla de dos sublinajes de ómicron, LF.7 y LP.8.1.2, se encuentra presente en México, según la plataforma de rastreo Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Aunque en redes sociales se han difundido versiones sobre síntomas diferentes de la variante “Frankenstein”, un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM) encontró síntomas y gravedad similares a otras variantes.

¿Qué es la variante XFG y qué peligra se considera?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a XFG del COVID-19 como variante bajo monitoreo el 25 de junio de 2025, tras identificarse la primera muestra en enero de ese año. Hasta el momento se ha identificado en más de 38 países.

En su evaluación inicial, el organismo calificó como bajo el riesgo adicional para la salud pública, pues los datos disponibles no indicaban mayor gravedad o mortalidad que otras variantes en circulación, aunque advirtió que la información clínica era limitada.

XFG surgió mediante un proceso de recombinación genética, que puede ocurrir cuando una persona se infecta al mismo tiempo con dos variantes del virus y estas combinan su material genético. En este caso, XFG se originó de la combinación de LF.7 y LP.8.1.2, dos subvariantes de ómicron.

Además, agregó que las vacunas actuales contra el COVID-19 mantienen su efectividad para prevenir las formas graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y los fallecimientos.

Casos y muertes por COVID-19 en México

La Secretaría de Salud reportó 3 mil 19 casos confirmados y 109 defunciones por COVID-19 en 2026, de acuerdo con el informe de la semana epidemiológica 41.

Estas cifras corresponden al balance general de COVID-19 y no a la variante XFG en particular

Los grupos de edad con más casos corresponden a personas de 90 a 94 años, seguidas por las de 95 años o más, de 85 a 89 años, menores de un año y personas de 80 a 84 años.

Por sexo, se observa un predominio de casos en mujeres, quienes representan el 58.7% del total.

¿Qué estados de México tienen más casos de COVID-19?

La distribución de los casos confirmados y las defunciones por entidad federativa muestra diferencias entre los estados. La Ciudad de México concentra la mayor cantidad de casos positivos, seguida por el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Nuevo León.

Aguascalientes: 36 casos positivos y 1 defunción

Baja California: 21 casos positivos y 0 defunciones

Baja California Sur: 20 casos positivos y 0 defunciones

Campeche: 16 casos positivos y 0 defunciones

Coahuila: 32 casos positivos y 2 defunciones

Colima: 16 casos positivos y 1 defunción

Chiapas: 33 casos positivos y 4 defunciones

Chihuahua: 42 casos positivos y 3 defunciones

Ciudad de México: 810 casos positivos y 15 defunciones

Durango: 17 casos positivos y 1 defunción

Guanajuato: 70 casos positivos y 4 defunciones

Guerrero: 26 casos positivos y 1 defunción

Hidalgo: 200 casos positivos y 19 defunciones

Jalisco: 107 casos positivos y 3 defunciones

Estado de México: 255 casos positivos y 6 defunciones

Michoacán: 81 casos positivos y 3 defunciones

Morelos: 85 casos positivos y 3 defunciones

Nayarit: 14 casos positivos y 2 defunciones

Nuevo León: 189 casos positivos y 5 defunciones

Oaxaca: 46 casos positivos y 6 defunciones

Puebla: 225 casos positivos y 11 defunciones

Querétaro: 50 casos positivos y 1 defunción

Quintana Roo: 47 casos positivos y 3 defunciones

San Luis Potosí: 93 casos positivos y 4 defunciones

Sinaloa: 79 casos positivos y 1 defunción

Sonora: 54 casos positivos y 0 defunciones

Tabasco: 52 casos positivos y 1 defunción

Tamaulipas: 45 casos positivos y 1 defunción

Tlaxcala: 78 casos positivos y 4 defunciones

Veracruz: 21 casos positivos y 1 defunción

Yucatán: 82 casos positivos y 0 defunciones

Zacatecas: 77 casos positivos y 3 defunciones

En cuanto a las defunciones, Hidalgo encabeza la lista con 19 fallecimientos, seguido por la Ciudad de México, con 15, y Puebla, con 11.

Por su parte, el Estado de México y Oaxaca registran seis defunciones cada uno, mientras que Nuevo León suma cinco.

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