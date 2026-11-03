La IA no es el único reto: 6 tendencias que cambiarán el empleo en México

IA y empleo. Foto: Shutterstock

El mercado laboral ya se modificó, el empleo se encamina a una transformación que no depende únicamente del avance de la IA sino de otras habilidades y capacidades que deben desarrollar los trabajadores, de acuerdo con el estudio Tendencias educativas y del empleo, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El IMCO destaca que el mercado laboral mexicano demanda una combinación de habilidades tecnológicas, cognitivas y socioemocionales.

¿Cuáles son las 6 tendencias que cambiarán el empleo en México?

Las instituciones educativas deben integrar a la tecnología de forma transversal en sus programas de estudios y fortalecer habilidades que permitan una aprendizaje continuo y adaptación al cambio.

Acá las 6 tendencias para el futuro:

1. Habilidades humanas e inteligencia artificial: la combinación que buscarán las empresas

El avance de la inteligencia artificial no elimina la importancia de las capacidades humanas. Por el contrario, la competitividad dependerá cada vez más de combinar herramientas tecnológicas con pensamiento crítico, creatividad y criterios éticos.

En esa misma línea, la Universidad del Valle de México (UVM), destaca competencias como comunicación efectiva, adaptabilidad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y alfabetización digital.

2. De las carreras tradicionales al aprendizaje flexible y por competencias

Las trayectorias educativas también están cambiando. Además de las licenciaturas y carreras técnicas, ganan espacio opciones como cursos especializados, certificaciones y microcredenciales.

En México, 7.3 millones de personas están inscritas en Coursera y, durante 2025, las inscripciones en cursos de inteligencia artificial generativa aumentaron 356%, según los datos citados por el IMCO.

3.El empleo del futuro también dependerá de dónde se estudia y dónde se trabaja

La transformación digital, climática y demográfica no tendrá el mismo impacto en todas las regiones del país.

De acuerdo con el IMCO, el número de entidades con especialización en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) pasó de cinco en 2017 a siete en 2025.

4. Los puestos de entrada: un reto para quienes buscan su primer empleo

Uno de los cambios que merece especial atención es el comportamiento de los puestos de entrada, que suelen representar una puerta de acceso al mercado laboral para jóvenes y personas sin experiencia.

Según el análisis del IMCO, estos puestos pasaron de crecer cerca de 9% anual en 2021 a registrar variaciones menores a 3% entre 2023 y 2025.

El reto para las empresas será encontrar formas de incorporar talento nuevo, incluso en un entorno donde la automatización puede hacer más eficientes ciertas tareas.

5. Contratar por habilidades y no solamente por títulos

El título universitario continúa siendo una referencia importante, pero podría dejar de ser el único criterio para evaluar a los candidatos.

El IMCO señala que uno de cada cinco empleadores en México planea priorizar las habilidades al contratar.

Para quienes buscan empleo, el cambio supone la importancia de demostrar lo que saben hacer, además de presentar sus estudios y experiencia.

6. Capacitarse durante toda la vida laboral será cada vez más importante

Aprender no terminará con la graduación. La actualización de conocimientos será una necesidad para trabajadores de distintas edades y sectores.

De cada 100 trabajadores, 54 requerirán actualizar sus habilidades o capacitarse para desempeñar una función distinta hacia 2030, según las previsiones del Foro Económico Mundial citadas por el IMCO.

💻 Tres de las cinco habilidades que los empleadores consideran más relevantes hacia 2030 son humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo, de acuerdo con el @wef.



🤖 La competitividad en la era de la inteligencia artificial dependerá de combinar… pic.twitter.com/XhJeK675dw — IMCO (@imcomx) November 2, 2026

¿Qué habilidades buscan las empresas en 2026?

Las competencias humanas y digitales aparecen como parte importante de los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral.

La UVM, al abordar las habilidades valoradas por las empresas en 2026, enumera capacidades que pueden ayudar a los jóvenes a prepararse para entornos laborales tecnológicos e híbridos.

Entre ellas destacan:

Pensamiento crítico y resolución de problemas

Comunicación efectiva

Adaptabilidad y aprendizaje continuo

Trabajo en equipo

Alfabetización digital y uso responsable de la IA

Creatividad e innovación

La UVM también cita la Encuesta de Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, según la cual 70% de los empleadores reporta dificultades para encontrar el personal calificado que necesita.

Qué habilidades ganarán importancia hacia 20230

Las seis tendencias identificadas por el IMCO muestran que el futuro del empleo no se limita a incorporar inteligencia artificial en las empresas. Tres de las cinco habilidades que los empleadores consideran más relevantes hacia 2030 son habilidades humanas, según el IMCO.

También implica transformar la educación, revisar los mecanismos de contratación, fortalecer las oportunidades para quienes buscan su primer trabajo y ampliar el acceso a la capacitación.

Entre las habilidades a considerar , según el IMCO:

Inteligencia artificial y análisis de datos, flexibilidad y habilidad

Pensamiento crítico

Resiliencia, flexibilidad y habilidad

Redes y ciberseguridad

Liderazgo e influencia social

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