Volcadura de pipa en Metepec provoca largas filas en Paseo Tollocan hacia CDMX

Accidente en Toluca. Foto. Carlos Vera

Afectación vial se registra esta mañana para los automovilistas que salen de Toluca con dirección a la Ciudad de México (CDMX), provocado por una pipa que volcó en Paseo Tollocan, a la altura de la colonia Casablanca, en el municipio de Metepec, Estado de México (Edomex).

¿Dónde volcó la pipa en Paseo Tollocan?

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa circulaba por los carriles centrales de Paseo Tollocan rumbo a la Ciudad de México cuando perdió el control y terminó sobre el camellón que separa los carriles centrales de los laterales, a la altura de la colonia Casablanca.

En el percance también estuvieron involucrados tres automóviles particulares y una camioneta.

Cierran carriles laterales de Paseo Tollocan rumbo a CDMX

Los carriles laterales de Paseo Tollocan quedaron cerrados por completo en sentido hacia la Ciudad de México para permitir el retiro de la pipa con una grúa de alto tonelaje.

Debido a que esta vía representa una de las principales salidas hacia la carretera México-Toluca, el cierre ha provocado afectaciones a la circulación y largas filas de vehículos.

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