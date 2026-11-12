Cae llegada de viajeros internacionales a México: 38 mil entradas menos en un año

Foto: Cuartoscuro

La llegada de viajeros internacionales a México cayó 0.5% anual en septiembre de 2026, al registrar 7 millones 248 mil 583 entradas, es decir, 37 mil 658 menos que en el mismo mes de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mediante la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

El retroceso se concentró en los excursionistas internacionales, personas que visitan México sin pasar la noche, cuyas entradas disminuyeron 3.1%. En contraste, los turistas que permanecieron al menos una noche en el país aumentaron 2.7%, mientras que el gasto total de los viajeros creció 5.7%.

En septiembre 2026, ingresaron al país 7,248,583 viajeras y viajeros internacionales, 0.5% menos que en septiembre 2025.



De esta cantidad:

▪️45.5% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️54.5% lo… pic.twitter.com/MXjesOaxTh — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 12, 2026

¿Cuánto cayó la llegada de viajeros internacionales a México?

México pasó de recibir 7 millones 286 mil 241 entradas de viajeros internacionales en septiembre de 2025 a 7 millones 248 mil 583 en septiembre de 2026, una reducción de 37 mil 658.

De acuerdo con el Inegi, la disminución anual fue de 0.5%, aunque el comportamiento fue distinto entre los turistas y los excursionistas.

Indicador Septiembre 2025 Septiembre 2026 Variación anual Viajeros internacionales 7,286,241 7,248,583 -0.5% Turistas internacionales 3,210,687 3,297,654 +2.7% Excursionistas internacionales 4,075,554 3,950,929 -3.1%

Los turistas internacionales representaron el 45.5% de las entradas, mientras que los excursionistas concentraron el 54.5% restante.

Excursionistas explican la caída de viajeros en México

La disminución de viajeros internacionales se concentró en las personas que ingresaron al país sin hospedarse al menos una noche.

Durante septiembre de 2026, México recibió 3 millones 950 mil 929 excursionistas internacionales, frente a los 4 millones 75 mil 554 registrados un año antes.

Esto representa 124 mil 625 entradas menos, equivalente a una caída anual de 3.1%.

El retroceso se observó en dos grupos:

Excursionistas fronterizos: 3 millones 232 mil 756 entradas, una disminución anual de 3.7%

3 millones 232 mil 756 entradas, una disminución anual de 3.7% Excursionistas por vía marítima: 718 mil 173 entradas, una reducción de 0.3%

En contraste, los turistas internacionales registraron 86 mil 967 entradas adicionales respecto a septiembre de 2025.

Sin embargo, ese crecimiento no fue suficiente para compensar la disminución de excursionistas, por lo que el resultado general fue de 37 mil 658 entradas menos.

Turistas extranjeros aumentan 2.7%; Estados Unidos concentra la mayoría

Aunque el total de viajeros internacionales disminuyó, México recibió 3 millones 297 mil 654 turistas internacionales en septiembre de 2026, un incremento de 2.7% respecto al mismo mes del año anterior.

De ese total, 1 millón 822 mil 203 fueron turistas fronterizos, cuyas entradas aumentaron 4.2%, mientras que 1 millón 475 mil 451 fueron turistas no fronterizos, con un crecimiento de 0.9%.

Entre los turistas no fronterizos, Estados Unidos fue el principal país de residencia, con 1 millón 18 mil 212 entradas, equivalentes al 69% de ese grupo.

Le siguieron:

América del Sur e islas del Caribe: 189 mil 632 entradas (12.9%)

Canadá: 110 mil 834 (7.5%)

América Central: 85 mil 266 (5.8%)

Europa: 45 mil 152 (3.1%)

Asia: 15 mil 56 (1%)

Las vacaciones, el recreo y el ocio fueron el principal motivo de visita de los turistas no fronterizos, con 60.3% de las entradas. Las visitas a familiares o amistades representaron 28.3% y los viajes profesionales o de negocios, 7.9%.

Llegan menos viajeros a México, pero gastan más dinero

Pese a la caída de 0.5% en las entradas de viajeros internacionales, el gasto total de quienes visitaron México aumentó 5.7% anual, hasta alcanzar los 1,943.7 millones de dólares.

En septiembre de 2025, el gasto había sido de 1,838.8 millones de dólares.

El gasto de los turistas internacionales creció 8.6%, hasta llegar a 1,718.6 millones de dólares, mientras que el de los excursionistas disminuyó 12.2%, para ubicarse en 225.1 millones.

El Inegi también reportó un incremento en el gasto promedio de los visitantes.

Indicador Septiembre 2025 Septiembre 2026 Gasto total de viajeros 1,838.8 mdd 1,943.7 mdd Gasto promedio por viajero 252.4 dólares 268.2 dólares Gasto promedio por turista 492.9 dólares 521.2 dólares Gasto promedio de turistas no fronterizos por avión 1,109.6 dólares 1,188.9 dólares

Los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea registraron el gasto promedio más elevado entre los grupos reportados, con 1,188.9 dólares por persona, un aumento anual de 7.1%.

Mexicanos viajan más al extranjero y aumentan su gasto 15.6%

Mientras disminuyeron las entradas de viajeros internacionales a México, las salidas de residentes del país hacia el extranjero aumentaron 3.7% anual.

En septiembre de 2026 se registraron 6 millones 901 mil 479 salidas, frente a 6 millones 652 mil 286 en el mismo mes de 2025.

El gasto realizado por residentes de México durante sus viajes al extranjero alcanzó 1,353.2 millones de dólares, cifra 15.6% superior a la del año anterior.

De ese monto, 1,047.7 millones correspondieron a turistas internacionales, mientras que los excursionistas gastaron 305.4 millones de dólares.

El gasto promedio de los residentes de México que viajaron al extranjero fue de 196.1 dólares, un incremento anual de 11.4%.

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