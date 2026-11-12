Tennessee vuelve a dar licencias a inmigrantes con permiso de trabajo

La corte volverá a revisar el caso el 7 de diciembre. Foto: AFP

Tennessee deberá seguir entregando y renovando licencias de conducir temporales a inmigrantes con permiso de trabajo federal, luego de que una corte de Nashville extendiera la orden que frena las reglas con las que el estado había dejado de aceptar ese documento, según reportó Tennessee Lookout.

Esa decisión protege a beneficiarios de DACA, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización federal para vivir y trabajar en Estados Unidos. Muchos de ellos, desde principios de octubre, salieron de las oficinas de licencias sin poder renovar el documento que usan para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o hacer sus trámites diarios.

Sin embargo, el bloqueo tiene carácter temporal, porque la disputa sigue abierta en la Corte de Chancillería del condado Davidson. Allí, una audiencia programada para el 7 de diciembre definirá si la protección se mantiene mientras se resuelve el caso.

El cambio con el que Tennessee dejó de aceptar el permiso de trabajo

Durante años, el Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee aceptó el permiso de trabajo federal, conocido como EAD o Form I-766, como prueba de que una persona tenía autorización para estar en el país y, por lo tanto, podía recibir una licencia temporal. De acuerdo con la demanda presentada ante la Corte de Chancillería, esa práctica cambió a finales de agosto de 2026, cuando las oficinas empezaron a rechazar ese documento y también los avisos de aprobación I-797.

El 24 de agosto, el Departamento publicó que el permiso de trabajo “principalmente muestra que una persona está autorizada a trabajar”, pero no que tiene un periodo definido de estancia legal. Después, el 9 de septiembre, la directora de Servicios al Conductor, Tiffanie Morgan, afirmó que esas tarjetas ya no podían usarse como prueba de presencia legal para la licencia temporal. Más tarde, alrededor del 1 de octubre, el estado también dejó de hacer excepciones para los beneficiarios de DACA.

En lugar del permiso de trabajo, las oficinas pidieron un pasaporte extranjero vigente con visa e I-94, o bien un I-94W. Se trata de documentos que muchos inmigrantes con permiso de trabajo nunca recibieron, ya sea porque llegaron sin visa o porque su autorización no depende de una. Además, Tennessee no fue el único estado que endureció este tipo de trámites durante el otoño, pues en Florida inmigrantes con asilo o TPS enfrentan nuevas reglas para registrar su auto desde el 1 de octubre.

¿Qué ordenó la corte de Nashville?

El 30 de octubre, la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y seis inmigrantes demandaron al Departamento y a su comisionado, Jeff Long. La demanda, presentada junto con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), organización que forma parte del equipo legal de los demandantes, sostiene que el estado cambió las reglas sin seguir el proceso público que exige la ley de Tennessee antes de modificar requisitos de este tipo.

Pocos días después, el 2 de noviembre, el canciller Russell T. Perkins emitió una orden de restricción temporal que le prohíbe al estado exigir el pasaporte con visa e I-94 como única prueba válida. Asimismo, la orden le impide rechazar permisos de trabajo vigentes y otros documentos federales que demuestren presencia autorizada, los cuales deben verificarse en SAVE, el sistema federal de verificación de estatus migratorio.

Por otra parte, esa orden no se limita a los seis demandantes, sino que obliga al Departamento en todo el estado, aunque solo cubre la licencia temporal. Más adelante, el martes 10 de noviembre, la corte extendió la protección mientras continúa el caso.

Finales de agosto de 2026: las oficinas comenzaron a rechazar el permiso de trabajo y los avisos I-797

las oficinas comenzaron a rechazar el permiso de trabajo y los avisos I-797 9 de septiembre: el Departamento confirmó que el permiso de trabajo dejaba de servir como prueba de presencia legal

el Departamento confirmó que el permiso de trabajo dejaba de servir como prueba de presencia legal 1 de octubre: terminaron las excepciones para beneficiarios de DACA

terminaron las excepciones para beneficiarios de DACA 30 de octubre: TIRRC y seis inmigrantes presentaron la demanda

TIRRC y seis inmigrantes presentaron la demanda 2 de noviembre: la corte emitió la orden de restricción temporal

la corte emitió la orden de restricción temporal 10 de noviembre: la corte extendió esa protección

la corte extendió esa protección 7 de diciembre: audiencia en la Corte de Chancillería del condado Davidson

Court extends order requiring Tennessee to issue driver’s licenses to Dreamers, other immigrants https://t.co/WaLQEt9RKE via @ — Jim Bilbo (@jimbilbo) November 12, 2026

¿Quiénes se ven afectados?

La regla golpeó sobre todo a inmigrantes para quienes el permiso de trabajo es el único documento federal disponible, como beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo, personas con TPS y otros con autorización temporal. De acuerdo con los defensores de inmigrantes, cientos de personas fueron rechazadas desde que el estado aplicó las nuevas reglas, y miles más podrían perder la posibilidad de manejar legalmente si la medida se mantiene.

Entre los demandantes, por ejemplo, figura un beneficiario de DACA del condado Davidson al que le negaron la renovación el 5 de octubre y cuya licencia vence el 26 de noviembre, así como otra persona con DACA que fue rechazada en cuatro oficinas distintas durante la primera semana de octubre. A ellos se suma un ministro religioso y maestro de inglés del condado Rutherford, solicitante de asilo desde 2016, cuya licencia venció el 2 de octubre sin que pudiera renovarla.

Para muchas de estas personas, quedarse sin licencia implica arriesgar el empleo o exponerse a multas, e incluso a un arresto, por manejar sin un documento válido. De hecho, el caso recuerda las restricciones que enfrentan los beneficiarios de DACA en Texas, donde el estado dejó de emitir y renovar licencias comerciales para ese grupo.

¿Qué pasará en la audiencia del 7 de diciembre?

En esa audiencia, la corte volverá a revisar el caso y podría decidir si el bloqueo se mantiene mientras se resuelve la demanda. Mientras tanto, el estado mantuvo su postura, ya que un vocero del Departamento sostuvo que la ley exige comprobar un periodo específico de estatus legal y que el permiso de trabajo no cumple con ese requisito. Por eso, si el juez falla a favor del estado, las oficinas podrían volver a rechazar el permiso de trabajo.

Además, la demanda impugna una segunda regla, con la que el Departamento retiró el permiso de trabajo de la lista de documentos para tramitar la REAL ID que se exige para abordar vuelos nacionales. Sin embargo, la orden vigente no menciona esa credencial, de modo que por ahora la protección judicial solo alcanza a la licencia temporal, no a la REAL ID.

Qué documentos pide Tennessee

La licencia temporal es la única opción en Tennessee para los inmigrantes sin residencia permanente, y para tramitarla hay que presentar documentos originales que prueben la presencia legal, ya que no se aceptan copias. Según la página oficial del Departamento de Seguridad de Tennessee, los documentos válidos son:

Tarjeta de residente condicional (I-551)

Pasaporte extranjero vigente con visa vigente e I-94 adjunto, con traducción al inglés

Pasaporte extranjero vigente con I-94W adjunto

Tarjeta de identificación de residente temporal (I-688)

Tarjeta de autorización de empleo, o permiso de trabajo (I-766)

En el caso de estudiantes con visa F o M, además, el formulario SEVIS I-20; con visa J, el DS-2019

Qué hacer si te negaron la licencia

Quienes fueron rechazados durante las últimas semanas pueden volver a intentar el trámite mientras la orden siga vigente. Antes de acudir a la oficina, conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones:

Llevar el permiso de trabajo original y vigente, junto con cualquier otro documento federal que respalde el estatus, como avisos I-797 o comprobantes de una solicitud de asilo en trámite

Pedir que el documento se verifique en SAVE, como establece la orden judicial, si el personal pone en duda el permiso de trabajo

Anotar la fecha, la oficina y el nombre del empleado si la licencia vuelve a ser negada, y reportar el caso a TIRRC o a una organización de apoyo legal

Iniciar la renovación antes de que venza la licencia, porque la audiencia del 7 de diciembre podría cambiar otra vez las reglas

Evitar manejar con la licencia vencida, ya que eso puede derivar en multas o en contacto con autoridades migratorias

Finalmente, quien tenga una situación migratoria compleja debe consultar a un abogado de inmigración antes de hacer cualquier trámite, sobre todo mientras la corte decide el futuro de estas reglas.

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