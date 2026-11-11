Volcadura de pipa cargada con 8 mil litros de gas paraliza la México-Pachuca

Pipa quedó de lado sobre la México-Pachuca. Foto: Fernando Cruz

La volcadura de una pipa cargada con más de 8 mil litros de gas provoca el cierre de la autopista México-Pachuca, a la altura de Santa Clara con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El accidente involucró también a un automóvil particular y generó largas filas de vehículos debido a las labores de emergencia y al riesgo que representaba la unidad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo pertenece a la empresa Gas Metropolitano y tiene placas LE-20-809. Presuntamente, el conductor perdió el control mientras circulaba rumbo a la capital del país, lo que ocasionó que la pipa volcara sobre su costado derecho e impactara contra un automóvil.

Tras el percance, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil cerraron la circulación como medida preventiva. En tanto, bomberos de Ecatepec, personal de Protección Civil y paramédicos acudieron al sitio para atender la emergencia y descartar riesgos para los automovilistas.

🚨 Una pipa que transportaba más de 8 mil litros de gas volcó sobre la autopista #MéxicoPachuca, a la altura de Santa Clara, en #Ecatepec, Estado de México, lo que provocó el cierre de la circulación hacia la Ciudad de México.



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¿Dónde volcó la pipa con gas en la México-Pachuca?

El accidente ocurrió en la autopista México-Pachuca, a la altura de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con dirección a la CDMX.

La pipa transportaba más de 8 mil litros de gas cuando, presuntamente, el operador perdió el control de la unidad. Después de volcar sobre su lado derecho, el vehículo impactó a un automóvil particular.

Debido a la cantidad de combustible que transportaba la unidad y al riesgo que podía representar un posible escape, las autoridades determinaron cerrar la circulación para permitir que los equipos de emergencia trabajaran en la zona.

Bomberos descartan fuga de gas tras la volcadura

Al lugar llegaron bomberos de Ecatepec, quienes realizaron maniobras preventivas con cortinas de agua para reducir los riesgos durante la atención del accidente. La pipa no presentó fuga del carburante, por lo que no se informó sobre un escape de gas derivado de la volcadura.

Elementos de Protección Civil y Bomberos continuaron con los trabajos para controlar la emergencia y mitigar posibles riesgos. Estas acciones se realizaron mientras permanecía restringido el paso vehicular en el tramo afectado.

Paramédicos acudieron para valorar al conductor de la pipa, quien, de acuerdo con la información proporcionada, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El percance también involucró a un automóvil particular, aunque los reportes iniciales no precisaron si sus ocupantes requirieron atención médica ni detallaron la gravedad de los daños materiales.

Cierre de circulación provoca largas filas vehiculares

El cierre preventivo de la autopista ocasiona importantes afectaciones a la movilidad, con filas de vehículos que se extendieron en dirección a la Ciudad de México.

La presencia de los cuerpos de emergencia y las maniobras para controlar la situación impiden el tránsito normal en el punto donde ocurrió la volcadura.

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