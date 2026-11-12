Sujetos saquean el Instituto Municipal de la Mujer en Tlaxcala

Robo en Instituto Municipal de la Mujer de Tlaxcala. Foto: Pexels

Las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer de Tlaxcala fueron objeto de un robo durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre. Los responsables forzaron los accesos y sustrajeron equipo tecnológico, dinero en efectivo y parte del sistema de videovigilancia.

Los candados de la entrada principal estaban cortados y dañados.

El robo fue descubierto alrededor de las 08:00 horas, cuando la directora del organismo, identificada como Lizbeth “N”, llegó al inmueble para comenzar sus actividades y encontró los candados de la entrada principal cortados y dañados.

La funcionaria reportó el hecho al número de emergencias 911, por lo que elementos de las policías municipal y estatal acudieron al lugar, ubicado sobre el bulevar Leonarda Gómez Blanco, en la delegación Adolfo López Mateos, en la capital de Tlaxcala.

¿Qué se llevaron del Instituto Municipal de la Mujer?

Tras ingresar al inmueble junto con la directora, los policías realizaron una revisión para identificar los objetos faltantes. El recuento preliminar reportó el robo de:

Tres computadoras portátiles

Dos pantallas de televisión

Dinero en efectivo, producto de actividades internas

La caja principal del circuito cerrado de videovigilancia

De acuerdo con la información disponible, el valor de los artículos sustraídos superaría los 50 mil pesos.

Suspenden actividades tras el robo en Tlaxcala

Después de confirmar los faltantes, las instalaciones quedaron bajo resguardo policial. La directora recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

Debido a la situación, las actividades y la atención al público en el organismo permanecieron suspendidas durante toda la jornada.

Las autoridades ministeriales deberán realizar las diligencias para esclarecer el robo, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ingresaron al inmueble.

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