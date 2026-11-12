Cruz Roja propone aportación anual de 50 pesos por vehículo en Edomex ante riesgo de cierre de cuatro sedes

Cruz Roja propone aportación anual de 50 pesos por auto en Edomex. Foto:Cuartoscuro

La Cruz Roja Mexicana en el Estado de México (Edomex) propuso establecer una aportación anual de 50 pesos por cada vehículo registrado en la entidad, que podría cobrarse mediante los trámites de verificación vehicular o el pago de tenencia. La iniciativa busca generar recursos para mantener sus servicios de emergencia, luego de que la institución advirtiera que cuatro de sus sedes están en riesgo de suspender actividades por falta de financiamiento.

La propuesta fue presentada durante el Primer Foro de Empresarios y Congreso, organizado por el Congreso del Edomex. Jorge Alberto Forastieri Muñoz, vicepresidente nacional y delegado estatal de la Cruz Roja, explicó que el mecanismo permitiría contar con ingresos constantes para sostener la operación de ambulancias, servicios de rescate, infraestructura y equipamiento médico.

El planteamiento contempla que la contribución sea anual y se integre a procesos vehiculares que ya realizan los automovilistas, con el propósito de facilitar su recaudación. Sin embargo, se trata de una propuesta de iniciativa de ley, por lo que no significa que el cobro ya esté aprobado ni que los conductores deban realizarlo actualmente.

La solicitud ocurre en medio de dificultades económicas para la institución. Forastieri señaló que los donativos, una de sus principales fuentes de financiamiento, han disminuido de manera sustancial. Esta situación mantiene bajo amenaza la continuidad de cuatro sedes mexiquenses.

¿Cómo funcionaría la aportación de 50 pesos para la Cruz Roja en Edomex?

La iniciativa plantea que cada vehículo registrado en el Edomex aporte 50 pesos al año a la Cruz Roja. El recurso podría integrarse a los procedimientos de verificación vehicular o al pago de tenencia, de modo que la ciudadanía no tenga que realizar un trámite adicional.

De acuerdo con el planteamiento presentado por la institución, la participación de los automovilistas permitiría construir una fuente de ingresos más estable y reducir la dependencia de las colectas y donaciones ocasionales.

Los recursos se destinarían a fortalecer distintos servicios de la Cruz Roja, entre ellos:

Mejorar la atención y respuesta ante emergencias

Mantener ambulancias y unidades de rescate en operación

Reforzar la infraestructura y el equipamiento médico

Ampliar los programas de capacitación y prevención

La propuesta también contempla un esquema de corresponsabilidad entre ciudadanía, sector privado y autoridades estatales para respaldar las labores de atención prehospitalaria y humanitaria.

¿Qué sedes de la Cruz Roja podrían cerrar en el Edomex?

Jorge Alberto Forastieri Muñoz informó que cuatro instalaciones enfrentan el riesgo de suspender sus actividades debido a la falta de recursos económicos. Se trata de las sedes ubicadas en:

Tecámac

Coacalco

Nezahualcóyotl Norte

Ixtapaluca

El delegado estatal explicó que la disminución de los donativos ha complicado el financiamiento de las operaciones. De acuerdo con sus declaraciones, las aportaciones representan una de las principales fuentes de ingresos para mantener los servicios de la institución.

Por ello, reiteró el llamado al Gobierno del Edomex y a la Legislatura local para analizar alternativas que permitan garantizar la continuidad de las delegaciones y evitar que más instalaciones tengan que dejar de operar.

¿Por qué la Cruz Roja enfrenta problemas económicos en Edomex?

La institución atribuye parte de sus dificultades financieras a la reducción de las donaciones. Forastieri señaló que los donativos “se han venido cayendo sustancialmente”, situación que ha afectado la capacidad de mantener abiertas sus instalaciones.

A diferencia de un esquema de financiamiento permanente, las colectas y aportaciones voluntarias pueden variar, lo que dificulta que la organización tenga ingresos suficientes para cubrir gastos operativos, mantenimiento de ambulancias, equipo médico y atención de emergencias.

Ante este escenario, la propuesta de los 50 pesos anuales busca establecer un mecanismo de financiamiento más constante. La iniciativa tendría que avanzar en el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación para los propietarios de vehículos.

Mientras tanto, las sedes de Tecámac, Coacalco, Nezahualcóyotl Norte e Ixtapaluca permanecen señaladas por la institución como instalaciones en riesgo de suspender actividades si no se encuentran alternativas para sostener su operación.

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