¿Qué es Nvidia? De los videojuegos a la inteligencia artificial, así funciona el gigante tecnológico en polémica por su ex-CEO

Nvidia tiene más de una aplicación. Foto: Pexels

Nvidia, una de las empresas más importantes en el desarrollo de inteligencia artificial, enfrenta cambios en su dirección tras la renuncia de Jensen Huang, su cofundador y director ejecutivo durante 33 años. La compañía, que comenzó fabricando procesadores gráficos para videojuegos, ahora desarrolla tecnología utilizada en centros de datos, hospitales, automóviles y sistemas de inteligencia artificial.

Si alguna vez has jugado videojuegos en una computadora gamer, es posible que hayas utilizado una tarjeta gráfica de Nvidia. Sin embargo, sus componentes también están presentes en sistemas tecnológicos que millones de personas utilizan indirectamente.

La empresa estadounidense concentra alrededor del 90% del mercado mundial de tarjetas gráficas independientes para computadoras de escritorio, según estimaciones de Jon Peddie Research correspondientes al primer trimestre de 2026.

Además, reportó ganancias netas por 120 mil 67 millones de dólares durante su año fiscal 2026, un crecimiento de 65% respecto al ejercicio anterior.

¿Qué es Nvidia y para qué sirven sus chips?

Nvidia es una empresa tecnológica estadounidense fundada en 1993, especializada en el diseño de procesadores, sistemas de cómputo y plataformas para inteligencia artificial.

Su producto más conocido es la unidad de procesamiento gráfico, identificada por las siglas GPU, que provienen del inglés Graphics Processing Unit.

Estos procesadores permiten realizar numerosas operaciones matemáticas de manera simultánea.

Nvidia en otros campos. Foto: UnoTV (IA)

En términos sencillos, una GPU puede procesar los cálculos necesarios para mostrar escenarios, personajes, movimientos y efectos visuales en videojuegos.

Esa misma capacidad permite ejecutar tareas relacionadas con inteligencia artificial, como analizar grandes cantidades de información y desarrollar modelos capaces de generar textos e imágenes.

A diferencia de una unidad central de procesamiento (CPU), diseñada para realizar tareas generales, las GPU destacan por ejecutar múltiples operaciones en paralelo.

Nvidia diseña estos procesadores, aunque depende de fabricantes especializados para su producción física.

¿Dónde se utilizan los chips de Nvidia? De los videojuegos a los hospitales

Aunque Nvidia se hizo conocida entre los aficionados a los videojuegos, actualmente sus tecnologías tienen aplicaciones en diferentes actividades.

Entre sus principales usos se encuentran:

Videojuegos: sus tarjetas GeForce RTX permiten generar imágenes, iluminación, sombras y efectos visuales en computadoras gamer

sus tarjetas GeForce RTX permiten generar imágenes, iluminación, sombras y efectos visuales en computadoras gamer Inteligencia artificial: sus procesadores se utilizan en centros de datos para entrenar y ejecutar modelos capaces de generar textos, imágenes y otros contenidos

sus procesadores se utilizan en centros de datos para entrenar y ejecutar modelos capaces de generar textos, imágenes y otros contenidos Hospitales y medicina: sus plataformas permiten desarrollar herramientas para analizar tomografías, resonancias magnéticas e información médica

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su tecnología Nvidia DRIVE permite procesar información de cámaras y sensores para sistemas de conducción automatizada Robótica e industria: sus plataformas ayudan a entrenar robots y simular procesos de fabricación antes de implementarlos

sus plataformas ayudan a entrenar robots y simular procesos de fabricación antes de implementarlos Cine y animación: sus procesadores aceleran la creación de efectos especiales, escenarios digitales y modelos tridimensionales

Por ejemplo, cuando una persona utiliza un asistente de inteligencia artificial, las respuestas pueden generarse mediante servidores equipados con procesadores Nvidia.

En el sector médico, sus herramientas pueden apoyar el procesamiento de imágenes utilizadas por especialistas para realizar diagnósticos.

Sin embargo, esto no significa que todos los hospitales, automóviles o servicios de inteligencia artificial utilicen componentes de la compañía.

¿Por qué Nvidia domina el mercado de tarjetas gráficas?

Nvidia concentró alrededor del 90% del mercado mundial de tarjetas gráficas independientes para computadoras de escritorio durante el primer trimestre de 2026.

El dato corresponde a estimaciones de la consultora Jon Peddie Research, especializada en el análisis de procesadores gráficos.

Esta participación se refiere específicamente a las tarjetas gráficas independientes, no a todos los procesadores gráficos existentes.

En ese mercado también participan empresas como AMD e Intel.

El crecimiento de Nvidia está relacionado con el desarrollo de sus GPU y con su plataforma CUDA, presentada en 2006.

Esta tecnología permitió aprovechar la capacidad de procesamiento de las tarjetas gráficas para realizar cálculos científicos y otras operaciones.

Con el avance de la inteligencia artificial, esa capacidad adquirió mayor importancia para entrenar modelos y procesar grandes volúmenes de datos.

¿Cuánto dinero gana Nvidia al año?

Durante su año fiscal 2026, concluido el 25 de enero de 2026, Nvidia registró ingresos por 215 mil 938 millones de dólares.

De acuerdo con su reporte financiero oficial, las cifras fueron las siguientes:

Ingresos totales: 215 mil 938 millones de dólares

215 mil 938 millones de dólares Ganancias netas: 120 mil 67 millones de dólares

120 mil 67 millones de dólares Crecimiento de ingresos: 65% anual

65% anual Crecimiento de ganancias netas: 65% anual

Los ingresos representan el dinero obtenido por sus actividades comerciales, mientras que la ganancia neta corresponde al beneficio después de contabilizar costos, gastos e impuestos.

Uno de los datos más relevantes es que el negocio de Nvidia ya no depende principalmente de las tarjetas gráficas para videojuegos.

Durante ese ejercicio, su segmento de cómputo y redes generó aproximadamente 193 mil 500 millones de dólares, mientras que el segmento gráfico aportó alrededor de 22 mil 500 millones.

Esto refleja la importancia que adquirieron los sistemas de cómputo y la infraestructura utilizada para inteligencia artificial dentro de sus operaciones.

¿Qué pasó con Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia?

La compañía confirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 la renuncia de Jensen Huang, quien dejó sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración.

Huang fue uno de los fundadores de Nvidia en 1993 y encabezó su transformación de fabricante de procesadores gráficos a proveedor de tecnología para inteligencia artificial.

Su salida ocurrió después de que surgieran reportes sobre relaciones personales y una presunta operación de inteligencia extranjera que habría tenido al empresario como objetivo.

El 8 de noviembre, el consejo de administración anunció una investigación independiente para revisar la información relacionada con el caso.

En ese momento, la compañía señaló que no tenía motivos para considerar comprometidos sus secretos comerciales ni la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los señalamientos sobre posibles actividades de espionaje forman parte de las investigaciones y no constituyen hechos demostrados.

Tras la renuncia, Nvidia designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina, mientras su consejo busca a una persona que ocupe el cargo de manera permanente.

Kress también se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa.

El consejo de administración aseguró que espera mantener las operaciones, los compromisos con sus clientes y los planes de desarrollo tecnológico sin interrupciones.

La salida de Huang representa un cambio en la dirección de una empresa cuyos procesadores forman parte de la infraestructura utilizada para desarrollar inteligencia artificial, fabricar automóviles y ejecutar aplicaciones tecnológicas en diferentes sectores.

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