¿Te ayuda LIHEAP con la factura de luz? Su futuro está en riesgo en Estados Unidos

Una factura de la luz en Estados Unidos. Foto: Envato.

El apoyo que ayuda a miles de hogares a enfrentar las facturas de electricidad y calefacción en Estados Unidos tiene dinero para comenzar el año fiscal 2027, pero eso no garantiza su futuro. El gobierno de Donald Trump propone eliminar LIHEAP, un programa federal que beneficia a familias de bajos ingresos y que también puede apoyar mejoras para reducir el consumo de energía en sus viviendas.

La contradicción es importante: hay fondos liberados, pero el programa podría quedarse sin financiamiento si el Congreso acepta el recorte propuesto por la Casa Blanca.

HHS liberó 3 mil 600 millones para LIHEAP en 2027

El 9 de octubre de 2026, la Oficina de Servicios Comunitarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció la distribución de aproximadamente 3 mil 600 millones para LIHEAP. La cifra exacta fue de 3, mil 631 millones y representa el 90% de los recursos anualizados disponibles bajo la resolución temporal de presupuesto que mantiene financiado al gobierno federal.

La medida permitió que los estados, territorios y comunidades tribales recibieran recursos para atender a los hogares que necesitan ayuda con sus gastos de energía. El anuncio aparece en el registro oficial del LIHEAP Clearinghouse.

Pero hay un detalle que conviene no perder de vista: esta liberación no significa que el Congreso ya aprobó el presupuesto definitivo de LIHEAP para todo el año fiscal. Se trata de dinero distribuido bajo una medida provisional.

¿Por qué la Casa Blanca quiere eliminar la ayuda federal para pagar la luz?

El principal riesgo está en el presupuesto que Donald Trump presentó para el año fiscal 2027. La propuesta plantea eliminar LIHEAP y retirar alrededor de 4 mil millones de su financiamiento.

El argumento de la Administración es que el programa resulta innecesario porque algunos estados ya cuentan con políticas para evitar que las compañías corten los servicios a hogares de bajos ingresos. También sostiene que LIHEAP termina beneficiando a las empresas de servicios públicos y cuestiona el uso de sus recursos.

Los inmigrantes sin documentos no califican.

Esa es la postura oficial de la Casa Blanca, expuesta en su presupuesto federal para 2027. Sin embargo, para una familia que debe elegir entre pagar la electricidad o cubrir otros gastos básicos, la ayuda no es un simple trámite administrativo: puede marcar la diferencia entre mantener el servicio o enfrentar una deuda que se acumula mes tras mes.

El Congreso todavía debe decidir el futuro de LIHEAP

La propuesta presidencial no elimina el programa por sí sola. La decisión final sobre el presupuesto corresponde al Congreso, que puede aceptar, modificar o rechazar los recortes planteados por el Ejecutivo.

El panorama todavía no está resuelto. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) informó en septiembre que el presupuesto anual completo para el Departamento de Salud y Servicios Humanos no había sido aprobado. Mientras tanto, una resolución temporal mantiene los fondos federales hasta el 11 de diciembre de 2026. El informe también señalaba que el Comité de Asignaciones del Senado todavía no había presentado su versión del proyecto presupuestario de Salud y Servicios Humanos.

La discusión importa especialmente ahora: el financiamiento provisional permite que LIHEAP arranque el año fiscal, pero no resuelve cuánto dinero tendrá durante el resto de 2027. El Congreso aún debe acordar una asignación definitiva.

LIHEAP no solo ayuda con la factura de electricidad

El programa está pensado para apoyar a hogares de bajos ingresos que tienen dificultades para pagar la calefacción, la refrigeración o, dependiendo del estado, la electricidad. También puede ofrecer asistencia durante emergencias energéticas, por ejemplo, cuando una familia enfrenta el riesgo de perder el servicio.

Entre los hogares que pueden necesitar este respaldo están:

Familias con ingresos limitados y niños pequeños

Adultos mayores que viven con presupuestos ajustados

Personas con discapacidad

Hogares que enfrentan facturas elevadas de calefacción o aire acondicionado

Hay otro aspecto importante: la eficiencia energética de las viviendas. Las mejoras de aislamiento, sellado de ventanas y otras reparaciones pueden ayudar a reducir el consumo y, con ello, el costo de los recibos. Sin embargo, conviene hacer una distinción: el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP) es otro programa federal, diferente de LIHEAP. Ambos aparecen juntos en la información oficial de USAGov porque ofrecen distintas formas de apoyo para reducir los gastos de energía. Guía oficial de ayuda para pagar las facturas de energía.

¿Qué puede pasar con las familias que necesitan LIHEAP?

Por ahora, los recursos iniciales ya fueron distribuidos y la propuesta de eliminar el programa sigue siendo eso: una propuesta presupuestaria. No significa que las familias hayan perdido automáticamente el acceso a la asistencia ni que los beneficios actuales se cancelen de inmediato.

Lo que está en juego es la continuidad de un respaldo que puede ser especialmente importante durante los meses de mayor consumo de energía. Si el Congreso no mantiene el financiamiento, los estados podrían perder una fuente federal de recursos para atender a sus residentes con menores ingresos.

Foto:. AFP

Para quienes dependen de esta ayuda, la diferencia no está en una cifra dentro del presupuesto de Washington. Está en poder encender la calefacción cuando llega el frío, mantener la casa fresca durante el verano y evitar que una factura impagable se convierta en otro problema familiar. Los 3 mil 600 millones ya liberados dan un respiro, pero todavía no despejan la incertidumbre sobre el futuro de LIHEAP.

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