En 2 años, Guanajuato sigue avanzando: Libia Dennise

Libia Dennise presenta su segundo informe. Foto: Gobierno de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó su Segundo Informe de Gobierno resaltando las acciones más importantes que se han realizado en lo que va de su administración estatal:

Alimentación y Familias

Libia Dennise dijo que en estos dos años se han entregado 46 millones de desayunos, comidas y paquetes de alimentos. Con el programa Mi Familia Productiva se ha apoyado a más de 19 mil 700 hogares para producir sus alimentos y, en algunos casos, comercializarlos.

A través del programa Empleo Temporal para la Gente, más de 20 mil personas se han sumado a rehabilitar y mantener calles, caminos, jardines y áreas deportivas de las colonias donde viven. Reciben una remuneración por su trabajo y contribuyen a mejorar los espacios que comparten con sus vecinos, comentó.

Comunidad y Oportunidades

Indicó que se han construido, ampliado y equipado 60 Centros Nuevo Comienzo, en beneficio de más de 315 mil personas. En estos, aseguró, se aprende un oficio, se practica deporte y se encuentran espacios para la cultura, el arte y la salud. “Son lugares para convivir, conocerse y acompañarse”, resaltó la gobernadora.

A través de Red Móvil se ha formado a más de 79 mil agentes de cambio y destinado más de 78 millones de pesos a proyectos comunitarios.

Personas Mayores

Con Apoyos Mayores Guanajuato, del DIF, se otorgó un apoyo de 600 pesos para comprar medicamentos y productos básicos de higiene, limpieza y cuidado personal en las farmacias ISSEG.

Mujeres Aliadas y Tarjeta Rosa

A través de la Secretaría de las Mujeres, dijo, se puso en marcha Aliadas, una estrategia que reúne 27 programas en salud, educación, empleo, capacitación y otras áreas de desarrollo. Este año, la Tarjeta Rosa beneficia a 690 mil mujeres, su importancia también está en los servicios a los que permite acceder: asistencia médica y en el hogar, asesoría legal, apoyos funerarios y atención dental, agregó la gobernadora.

Educación

Libia Dennise señaló que en estos dos años se han entregado más de 2 millones 845 mil apoyos entre uniformes, mochilas y útiles escolares. Además, más de 38 mil 400 estudiantes han recibido la Beca Nuevo Comienzo.

En esta administración se han creado 89 nuevas preparatorias, de las cuales 66 son Bachilleratos Integrales Guanajuato. La matrícula de preparatoria creció en 20 mil estudiantes.

Salud

Informó que el Sistema Estatal de Salud atiende a 3 millones de personas sin derechohabiencia y destacó que Guanajuato es el primer lugar nacional en atención a la diabetes, a la hipertensión y en vacunación. Además, comentó que cuentan con resultados importantes en lactancia, atención materna y salud mental.

En lo que va de este gobierno se han recibido seis reconocimientos en calidad y mejora continua. “Estos resultados nos comprometen a seguir cuidando la calidad de los servicios y la calidez con la que atendemos”, dijo.

Obras que cambian la vida

Libia Dennise informó que este año, con Manos a la Obra, se destinaron 4 mil millones de pesos a 386 obras en los 46 municipios. Explicó que esta inversión la cubre al 100% el Gobierno del estado, para que los municipios puedan dedicar sus recursos a otras necesidades. “Son obras para mejorar la calidad de vida de más guanajuatenses”, señaló.

Campo y Agua

En estos dos años, dijo la gobernadora, 8 mil 965 personas del campo han recibido apoyos en infraestructura, maquinaria, equipo, animales y tecnología.

Y con Agua para Guanajuato se trabaja en el cuidado de un recurso indispensable para todos. La tecnificación para aprovechar mejor el agua y fortalecer la producción del campo.

Guanajuato SUMA

A través de Guanajuato Suma, la nueva política económica, aseguró que quieren que la inversión y el crecimiento se reflejen en mejores ingresos y en oportunidades que lleguen a más municipios para llevar al estado al siguiente nivel, además de impulsar el programa de Microcredenciales.

Seguridad y Construcción de Paz

Con la estrategia CONFIA añadió que se ha fortalecido la prevención, la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre las autoridades estatales y federales para tener mejores resultados en seguridad.

A dos años de su gobierno, Libia Dennise presentó su Segundo Informe este pasado viernes 25 de septiembre, al cual asistieron ciudadanos, madres y padres buscadores, miembros del gabinete estatal legal y ampliado, alcaldesas y alcaldes, legisladores locales y federales, representantes de organismos empresariales y sindicales, entre otras autoridades de los tres niveles de Gobierno.

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