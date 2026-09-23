Aseguran cargamento de 25 toneladas de cerveza valuado en 800 mil pesos en Guanajuato

Aseguran 25 toneladas de cerveza. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades de Guanajuato informaron que lograron asegurar un cargamento de 25 toneladas de cerveza. De acuerdo con el reporte oficial, la mercancía se confiscó en los límites con el estado de Querétaro.

Cargamento de 25 toneladas de cerveza es confiscado en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer que tras un reporte al sistema de emergencias 911, agentes de la Policía Estatal de Caminos y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un cargamento de aproximadamente 25 toneladas de cerveza.

Según las autoridades del estado, todo ocurrió el pasado 26 de agosto, sobre la carretera estatal Charco Blanco, entre Guanajuato y Querétaro, luego de recibir un reporte sobre un tractocamión que presuntamente había impactado infraestructura urbana.

Entonces, oficiales ubicaron la unidad y comenzaron a seguirla. Y aunque hicieron indicaciones para que se detuviera, el conductor no las atendió, por lo que pidieron el apoyo de integrantes de las FSPE adscritos a la Región V.

De esta manera, lograron detener el tractocamión y la caja seca acoplada. Durante la inspección, localizaron el cargamento de cerveza.

Detuvieron a las dos personas que llevaban la cerveza

Cuando las autoridades solicitaron al conductor la documentación que acreditara la procedencia legal de la cerveza, dijo que no contaba con ella. Por esta razón, aseguraron los tres mil 432 envases de cerveza, distribuidos en cajas y tarimas, con un peso total estimado de aproximadamente 25 toneladas y un valor comercial cercano a los 800 mil pesos.

Por estos hechos, igual detuvieron al conductor y a su acompañante, identificados como Manolo “N” de 50 años, y Andrés “N” de 24 años, ambos originarios de Querétaro.

“Las dos personas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) , junto con el tractocamión, la caja seca y la mercancía asegurada”, finalizaron.

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