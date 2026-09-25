Guanajuato fortalece su industria y comercio con EE.UU.; exporta a 113 países

Guanajuato exporta a 113 países. Foto: Especial

Guanajuato busca fortalecer su posición como uno de los principales polos industriales de México, con una estrategia basada en infraestructura, exportaciones, talento y conexión con mercados internacionales.

Durante la Binational Convention 2026, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó la relación comercial del estado con Estados Unidos y su capacidad para atraer inversiones.

Guanajuato y EE.UU. mantienen fuerte intercambio comercial

De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante el encuentro, en 2025 el intercambio comercial entre Guanajuato y Estados Unidos rondó los 47 mil 700 millones de dólares.

El estado exportó cerca de 33 mil millones de dólares al mercado estadounidense y realizó importaciones por casi 15 mil millones de dólares, principalmente de insumos, componentes y bienes utilizados en sus procesos productivos.

La actividad exportadora también mantiene crecimiento durante 2026. En el primer trimestre, Guanajuato reportó exportaciones por más de 10 mil millones de dólares, un aumento anual de 9.8%.

Actualmente, 1,418 empresas guanajuatenses participan en estas exportaciones y el 78% son micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Los productos elaborados en el estado llegan actualmente a 113 países.

Infraestructura conecta a Guanajuato con mercados nacionales e internacionales

Durante su participación, la gobernadora señaló que la ubicación de Guanajuato, en el centro de México, representa una ventaja para las empresas por los tiempos y costos de traslado.

En un radio de 400 kilómetros se concentra una parte importante del mercado, la población, la industria automotriz y las exportaciones del país.

La entidad está conectada mediante los corredores carreteros 45 y 57, además de las redes ferroviarias de Ferromex y CPKC y rutas hacia los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.

A esta infraestructura se suma Guanajuato Puerto Interior (GPI), donde convergen industria, carreteras, ferrocarril, aduana, aeropuerto, servicios y capacitación.

El complejo reúne 141 empresas de 18 países, genera más de 30 mil empleos y acumula más de 5 mil 500 millones de dólares en inversión.

Guanajuato suma inversiones en manufactura y tecnología

Otro proyecto señalado durante el encuentro fue la Puerta Logística del Bajío, en Celaya, diseñada para aprovechar las redes ferroviarias de Ferromex y CPKC y facilitar conexiones con cruces fronterizos y puertos del Pacífico y el Golfo.

En lo que va de la actual administración estatal se han concretado 81 proyectos de inversión por más de 6 mil 556 millones de dólares.

Las inversiones abarcan sectores como manufactura, servicios, nuevas tecnologías, logística y agroindustria.

El gobierno estatal señaló que la apuesta es mantener la conexión de Guanajuato con cadenas productivas nacionales e internacionales mediante infraestructura, empresas y formación de talento.

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