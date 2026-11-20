Asesinan a director de policía de Pueblo Nuevo. Foto: Christian Rendón

El director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Rafael Galván Navarro, fue asesinado durante una emboscada registrada la noche de este jueves 19 de noviembre, mientras se encontraba en servicio. En el ataque, su escolta resultó lesionado por impactos de arma de fuego.

Confirman el asesinato del director de la policía de Pueblo Nuevo

El Gobierno Municipal confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que informó que dos integrantes de la corporación fueron agredidos mientras cumplían con sus labores de seguridad.

De acuerdo con el documento, Rafael Galván Navarro perdió la vida mientras recibía atención médica debido a las lesiones que sufrió durante el ataque, mientras que el otro elemento también resultó herido.

Colaborarán con la Fiscalía de Guanajuato para esclarecer los hechos

El municipio condenó la agresión y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del director de la policía de Pueblo Nuevo, además de señalar que mantiene disposición de colaborar con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y contribuir a que se aplique la justicia.

Asimismo, informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado y autoridades federales para reforzar las acciones de seguridad y vigilancia en Pueblo Nuevo.

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