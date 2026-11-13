Ataque armado en Silao: seis muertos y 13 armas aseguradas

Ataque armado en Silao deja 6 muertos. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que junto a fuerzas armadas federales, lograron repeler un ataque armado en el municipio de Silao. Tras los hechos, reportaron seis muertos, además de armas, vehículos y drogas aseguradas.

Ataque armado contra fuerzas de seguridad en Silao

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que durante una intervención realizada junto a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sufrieron un ataque armado en la comunidad La Aldea, en el municipio de Silao.

Según los reportes oficiales, la operación se llevó a cabo tras una denuncia anónima al 089, en la que se alertó sobre la presencia de personas armadas en la calle Solidaridad.

Por esta razón, integrantes de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con personal de seguridad federal, acudieron al lugar para verificar la información.

Fue entonces que los elementos sufrieron un ataque con disparos provenientes de la azotea de un inmueble, los cuales impactaron al menos una unidad oficial.

Seis presuntos agresores muertos

Tras activar los protocolos de intervención y establecer un perímetro de seguridad, se registraron nuevas detonaciones desde el interior del inmueble contra el personal de seguridad, por lo que repelieron la agresión.

Al final, el saldo fue de seis presuntos agresores muertos y ningún elemento de seguridad lesionado.

“Como resultado de estos hechos, seis presuntos agresores perdieron la vida. Ningún integrante de las instituciones participantes resultó lesionado”, informaron.

Aseguran armas, vehículos y droga

Tras repeler el ataque armado, elementos de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron lo siguiente:

Nueve armas largas

Cuatro armas cortas

Cargadores

Cartuchos

Chalecos

Cascos balísticos

Tres vehículos

Un envoltorio con hierba de características similares a la marihuana

Pero también informaron que encontraron prendas con insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y referencias a un grupo identificado como los “Aldeanos”.

“Estos elementos serán materia de investigación para determinar su origen y posibles vínculos con organizaciones delictivas”, añadieron.

Llevarán a cabo investigaciones tras el ataque

Las autoridades de Guanajuato señalaron que las circunstancias del enfrentamiento, la identidad de las personas fallecidas y la actuación de las autoridades participantes se esclarecerán por medio de las investigaciones y procedimientos correspondientes.

Finalmente, agradecieron la confianza de la ciudadanía que, por medio de una denuncia anónima, alertaron lo que estaba ocurriendo. Por esto mismo, invitaron a que sigan denunciando cualquier actividad delictiva a través de la línea anónima 089.

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