Detención del “Pagador” y el “Chendo”, en Sinaloa. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”, líderes de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a “Los Mayos”, durante un operativo realizado en Sinaloa.

Caen el “Chendo” y el “Pagador”, líderes de grupo criminal durante operativo en Sinaloa

En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, fueron detenidos el “Chendo” y el “Pagador”, señalados como líder y jefe operativo, respectivamente, de un grupo delictivo que opera en Sinaloa.

También se detuvo a cuatro hombres más, presuntos transgresores de la ley; además se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios.

¿Qué se sabe de los detenidos en Sinaloa?

Harfuch menciona que los dos líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño” ya habían sido detenidos en agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional.

Los otros cuatro detenidos fueron identificados como José Antonio “N”,Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis ”N”.

“Se vincula al grupo con laboratorios clandestinos en Chiapas. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de 19 personas en La Concordia y, en Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, el “Tata”, y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025”, informó Harfuch en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.