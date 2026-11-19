10 hoteles de Guanajuato fueron reconocidos con Llaves Michelin 2026. Foto: Pexels.

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que 10 hoteles del estado fueron reconocidos con las Llaves Michelin 2026, una distinción internacional que destaca establecimientos que ofrecen excelentes experiencias de hospedaje por su arquitectura, diseño y calidad en el servicio.

Hoteles de Guanajuato son distinguidos con Llaves Michelin 2026

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, anunció que 10 hoteles del estado fueron reconocidos en la selección de las Llaves Michelin 2026, una distinción internacional que destaca a los establecimientos que ofrecen experiencias excepcionales de hospedaje.

Entre las novedades de este año destacan dos hoteles de San Miguel de Allende: Hotel Amatte, que recibió una llave Michelin, y Rosewood San Miguel de Allende, distinguido con dos llaves Michelin.

Con este reconocimiento, indicaron, Rosewood se convierte en uno de los dos únicos hoteles de la ciudad que cuentan con dos llaves Michelin, junto con Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel.

¿Qué hoteles de Guanajuato tienen Llaves Michelin 2026?

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, los 10 hoteles que tienen Llaves Michelin este 2026 son:

Casa 1810 Casa Hoyos Casa Blanca 7 Hotel Matilda L’Ôtel – Casa Arca Maison Mexique Nueve 25 Hotel Amatte Rosewood San Miguel de Allende Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel

Cabe señalar que la incorporación de Hotel Amatte fue por su diseño contemporáneo, hospitalidad y propuesta de alojamiento.

Por otra parte, Rosewood San Miguel de Allende destacó por su concepto de hacienda contemporánea inspirado en la arquitectura del siglo XIX.

Mientras que Casa de Sierra Nevada integra seis casas coloniales del siglo XVI, que conservan parte del carácter histórico y arquitectónico.

¿Qué significan las Llaves Michelin?

Las Llaves Michelin, explica el Gobierno de Guanajuato, son reconocimientos otorgados por la Guía Michelin a hoteles que ofrecen estancias memorables. Además, funcionan como una referencia para los viajeros que buscan alojamientos con identidad, calidad y experiencias auténticas.

En la selección de este 2026, México suma 98 hoteles distinguidos, de los cuales 12 son nuevas incorporaciones.

74 hoteles cuentan con una llave Michelin

21 con dos llaves Michelin

Y tres con tres llaves Michelin

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