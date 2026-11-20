Gaseros amagan con paro nacional. Foto: Cuartoscuro

El Gremio Gasero Nacional (GGN) advirtió que podría realizar manifestaciones y un paro de labores en los próximos días, ante la reducción de sus márgenes operativos, el aumento de los costos de distribución y las dificultades para cumplir con nuevas regulaciones.

En un comunicado fechado el 19 de noviembre de 2026, la organización solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las condiciones económicas que, según sus integrantes, ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.

El gremio aseguró que representa el 80% de la distribución de gas LP mediante autotanques y camiones de reparto, aunque no presentó documentación que permita corroborar ese porcentaje.

La organización señaló que busca evitar afectaciones a los consumidores, pero advirtió que podría suspender sus actividades si no recibe una respuesta de las autoridades.

¿Cuándo será el paro de gaseros en México?

El Gremio Gasero Nacional informó que contempla suspender labores y realizar protestas pacíficas en los próximos días, aunque no estableció una fecha para iniciar las movilizaciones.

Tampoco precisó qué entidades, municipios o rutas de distribución participarían en una eventual suspensión de actividades.

En su comunicado, la organización sostuvo que, de no obtener una solución a sus demandas, se verá en la necesidad de manifestarse y detener sus operaciones.

“De no tener una solución inmediata y contundente, estaremos en la imperiosa e inevitable necesidad de manifestarnos de manera pacífica y de hacer un paro de labores en los próximos días”, señaló.

La advertencia involucra a integrantes del gremio de la Zona Metropolitana del Valle de México y de otros estados del país, aunque el documento no identifica las entidades participantes.

¿Por qué los gaseros amenazan con suspender actividades?

El Gremio Gasero Nacional expuso que enfrenta dificultades económicas relacionadas con la disminución de sus márgenes operativos, el incremento de los gastos y las disposiciones regulatorias.

Entre los principales problemas que identifica se encuentran:

Reducción del margen económico destinado a la distribución de gas LP

Incremento de los costos de operación y mantenimiento

Dificultades para cumplir con las disposiciones federales, estatales y locales

Retrasos en la actualización de datos y trámites ante la Comisión Nacional de Energía

Presuntos actos de extorsión por parte de autoridades de distintos niveles de gobierno

La organización aseguró que estas condiciones han limitado los recursos disponibles para mantener en condiciones adecuadas los vehículos utilizados en el reparto del combustible.

También señaló que los gastos operativos y administrativos dificultan el cumplimiento de las disposiciones aplicables al sector.

Gaseros denuncian presuntas extorsiones de autoridades

Otro de los señalamientos del comunicado está relacionado con presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad durante las actividades de distribución.

El gremio acusó a funcionarios de los ámbitos federal, estatal y municipal de realizar detenciones que considera injustificadas.

Asimismo, sostuvo que algunas autoridades recurren al uso excesivo de la fuerza durante las revisiones.

Sin embargo, el documento no identifica a funcionarios o dependencias involucradas ni proporciona expedientes de denuncia que permitan verificar los señalamientos.

La organización también cuestionó los tiempos de respuesta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la actualización de trámites y registros necesarios para sus operaciones.

¿Qué pasará con el suministro de gas LP?

La advertencia del Gremio Gasero Nacional abre la posibilidad de afectaciones en el reparto de gas LP, particularmente en las zonas donde sus integrantes decidan suspender actividades.

No obstante, el comunicado no anuncia un desabasto generalizado ni confirma que las empresas distribuidoras hayan interrumpido el suministro.

Actualmente, la Comisión Nacional de Energía mantiene un esquema de precios máximos de gas LP, que se actualizan semanalmente por región y modalidad de venta.

El organismo publicó los precios correspondientes al periodo del 15 al 21 de noviembre de 2026, como parte de la regulación vigente.

La reducción de los márgenes operativos también ha sido señalada por otros representantes del sector gasero, que han solicitado revisar los componentes utilizados para determinar los precios máximos de venta.

Gremio Gasero pide intervención de Claudia Sheinbaum

Ante esta situación, el Gremio Gasero Nacional solicitó una respuesta del Gobierno federal para atender sus demandas económicas y regulatorias.

La organización manifestó que su intención es evitar consecuencias para las familias y establecimientos que dependen del suministro de gas LP.

“Queremos a toda costa evitar esta afectación a la sociedad usuaria y confiamos en la pronta respuesta e intervención de las autoridades competentes”, indicó.

Por ahora, el paro de gaseros permanece como una advertencia, sin fecha de inicio, duración o alcance territorial confirmados en el comunicado del 19 de noviembre.

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