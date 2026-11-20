Zelenski calificó el ataque como uno de los peores. Foto: AFP.

Rusia ejecutó uno de los “mayores ataques” contra Ucrania, al lanzar más de 110 misiles en al menos dos ciudades, dejando un saldo de al menos ocho personas muertas. Es represalia del Kremlin por el bombardeo del puente de Crimea.

La ofensiva inició a las 18:00 horas del jueves y continuó durante la madrugada de este viernes, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

Periodistas de la AFP observaron que muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña.

Katerina Liubichenko, de 32 años, se llevó allí a su hija Alisa, de dos años, para intentar dormir durante el bombardeo.

RUSIA LANZÓ UN ATAQUE MASIVO CONTRA KIEV Y OTRAS REGIONES: AL MENOS OCHO MUERTOS



Rusia lanzó más de 110 misiles contra Ucrania este viernes, en una nueva oleada de ataques que dejó al menos ocho muertos.



El bombardeo se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin,… pic.twitter.com/v5tWzMWkla — Media Oriente (@MediaOriente) November 20, 2026

Asimismo, el operador nacional de energía en Ucrania indicó que los impactos dejaron “daños significativos” en la red, con cortes en Kiev y un “amplio apagón energético” en Odesa, a orillas del mar Negro,m región que está en “situación crítica”.

El ataque con misiles de Rusia dejó al menos seis muertos en Kiev, la capital de Ucrania, así como otros dos en Leópolis, ciudad al oeste del país, quienes fallecieron en una estación de tren, de acuerdo con las autoridades.

A su vez, los servicios de emergencias ucranianos informaron sobre 15 personas heridas en Kiev.

Debido a la cercanía fronteriza, el gobierno de Polonia informó que al menos un misil ruso cayó en su territorio. Investigan otros posibles dos impactos.

🔴 MISILES RUSOS CAEN EN POLONIA



🇵🇱🇷🇺🇺🇦🚨 Polonia confirmó que dos misiles rusos y un presunto dron ingresaron en su territorio durante una ofensiva aérea de Rusia contra Ucrania, provocando una movilización de las fuerzas de seguridad y defensa.



Uno de los proyectiles,… pic.twitter.com/H6FvAEh1iu — News On Demand (@OnDemand_News) November 20, 2026

Una venganza rusa

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que ejecutaron “bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones”.

La ofensiva fue en respuesta al ataque ucraniano de esta semana contra el puente de Kerch, un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, anexionada en 2014. El bombardeo obligó a cortar la circulación vial y afectó al sistema ferroviario.

El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 310 drones ucranianos lanzados contra Moscú, toda vez que tres personas fallecieron en la zona ocupada.

Uno de los “mayores ataques” desde el inicio de la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó esto como uno de los “mayores ataques” desde el inicio de la guerra, en febrero del 2022.

También consideró que “Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática”.

La ofensiva ocurrió después de la reunión trilateral histórica de la APEC, donde el presidente de China, Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump anunciaron una “declaración de paz” entre dichas naciones, pero sin involucrar a Ucrania.

Actualmente, Washington ejerce como mediador entre el Kremlin y Kiev para lograr un acuerdo de paz, aunque Donald Trump está más inclinado hacia Vladimir Putin, a quien llamó “amigo” en la cumbre de la APEC.

El 11 de noviembre, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostuvieron una reunión. Acordaron el intercambio “a gran escala” de prisioneros como gesto de voluntad para seguir con el diálogo.

David Arakhamia, delegado ucraniano, declaró que hubo un “gran avance” en las dos jornadas en Abu Dabi.

“Creo que tenemos una buena dinámica para alcanzar una solución antes de que comience el próximo año”, subrayó.

Ucrania pidió la suspensión de las hostilidades, antes de avanzar hacia negociaciones sobre la seguridad en Europa por esta guerra, razón por la que varios países de la Unión Europea respaldan a Kiev.

“Nosotros decimos que hay que debatir la arquitectura de seguridad del futuro una vez que hayan cesado las hostilidades y se hayan establecido las garantías de seguridad para Ucrania, mientras que los rusos dicen lo contrario”, dijo Vladimir Medinski.

El 19 de noviembre, Vladimir Putin declaró que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es “un problema” para él.

Actualmente, los miembros de la Unión Europea buscan ser incluidos en las negociaciones para un posible acuerdo de paz.

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