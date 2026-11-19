Hombres armados asaltaron supermercado en Celaya. Foto: Pexels/ilustrativa

En redes sociales comenzaron a compartirse videos del asalto ocurrido en un supermercado de Celaya, en el estado de Guanajuato. De acuerdo con reportes de usuarios y medios locales, el robo habría sido ejecutado por al menos cuatro sujetos fuertemente armados.

Asalto en supermercado de Celaya

Usuarios comparten videos en redes sociales del momento en que al menos cuatro hombres armados entraron a un supermercado ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato para asaltarlo.

De acuerdo con reportes locales, todo ocurrió este pasado miércoles 18 de noviembre de 2026 en una tienda Sam’s Club, ubicada sobre la avenida Irrigación, donde trabajadores y clientes se vieron sorprendidos por sujetos que llegaron a bordo de motocicletas, intentando ocultar sus identidades con cascos.

🚨 #Guanajuato | Cuatro hombres armados asaltan un Sam’s Club en #Celaya.



El atraco ocurrió en la tienda ubicada sobre avenida Irrigación. De acuerdo con los reportes, los sujetos ingresaron encapuchados y con cascos. pic.twitter.com/ZdrWONc6jA — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 19, 2026

Robaron aproximadamente 95 mil pesos

Según medios y periodistas locales, los sujetos armados llegaron a la tienda, amenazaron con sus armas de fuego y se llevaron aproximadamente 95 mil pesos.

Información que hasta ahora no se ha podido confirmar ya que ninguna autoridad municipal ni del estado de Guanajuato ha dado a conocer mayor información sobre este asalto en el supermercado de Celaya. De hecho, no se sabe si los 95 mil pesos que robaron fueron en efectivo o en valor de diferentes artículos posiblemente sustraídos.

Trabajadores y clientes intentaron refugiarse ante el asalto

En las imágenes que se han difundido en redes sociales se muestra que se activó la alerta de seguridad en la tienda, lo cual alertó a trabajadores y clientes del presunto asalto que se estaba cometiendo al interior.

Mientras que en una foto se puede observar cómo varias personas buscaron refugio en la parte trasera del supermercado de Celaya, así como en las salidas

Por ahora, las autoridades municipales y estatales no han dado información oficial sobre este asalto, si se registraron personas heridas o hasta víctimas mortales, pero medios locales aseguran que al lugar sí llegaron oficiales de la Policía local para investigar lo ocurrido.

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