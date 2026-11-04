Denuncian ante el INE a consejeros electorales de Sonora

Partidos pidieron revisar distintos procedimientos internos. FOTO: Especial

Representantes del PRI, PAN, PRD y SOMOS denunciaron una presunta red de tráfico de influencias en organismos electorales de Sonora y solicitaron la remoción de consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), ante posibles irregularidades rumbo a las elecciones de 2027.

En Hermosillo, Sonora, los cuatro partidos de oposición señalaron que estas presuntas prácticas podrían afectar la imparcialidad del próximo proceso electoral. Por ello, exigieron una investigación y mayor transparencia en el funcionamiento del organismo.

Luis Donaldo Coronado, representante del PRI ante el IEE Sonora, informó que su partido presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la destitución de consejeros del organismo estatal.

Coronado explicó que el INE tiene facultades para remover a integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

“El PRI ya presentó una denuncia ante el INE, que tiene la facultad de remover a cualquier consejero en los OPLES. Estamos realizando esas denuncias; además, solicitamos información al IEE y hasta el momento no hemos recibido respuesta”, señaló.

El representante priista aseguró que también solicitaron información directamente al instituto electoral de Sonora, pero afirmó que no habían recibido una respuesta hasta el momento de sus declaraciones.

Partidos exigen revisar contrataciones y proveedores del IEE Sonora

Los representantes de las cuatro fuerzas políticas pidieron revisar distintos procedimientos internos del Instituto Electoral para evitar posibles irregularidades durante la organización de los comicios.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Transparentar las contrataciones realizadas dentro del organismo electoral.

Revisar los procesos de selección de proveedores del instituto.

Establecer mecanismos para evitar que personas con militancia partidista sean incorporadas como personal operativo durante las elecciones.

Investigar la presunta red de tráfico de influencias denunciada.

Los partidos señalaron que estas medidas buscan garantizar condiciones de imparcialidad durante la preparación del proceso electoral de 2027.

¿Qué sigue tras la denuncia ante el INE?

De acuerdo con los representantes de oposición, la denuncia ya fue turnada al INE, organismo al que solicitaron investigar los señalamientos y analizar la petición de remoción de consejeros.

El PRI, PAN, PRD y SOMOS anticiparon que darán seguimiento al caso rumbo a las elecciones de 2027 en Sonora.

Hasta la información proporcionada, los señalamientos corresponden a denuncias de los partidos políticos y no a irregularidades acreditadas por la autoridad electoral.

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