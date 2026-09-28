Vendedor graba cómo fue víctima de su “primer robo” en Metro Culhuacán, CDMX; usuarios cuestionan veracidad

Se captó un robo en el Metro de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la estación Culhuacán del Metro de la Ciudad de México (CDMX), perteneciente a la Línea 12, ocurrió un presunto robo que quedó grabado en video. El material generó diversas opiniones entre usuarios de redes sociales.

Video del supuesto robo en el Metro

El video fue compartido por el reportero @MrElDiablo8 y muestra el momento en que un vendedor de ropa se reunió con un cliente en la estación Culhuacán para entregarle unas prendas de vestir. El comerciante llegó a una de las salidas de la estación, pero permaneció dentro del Metro. Ahí, un joven menor de 18 años comenzó a revisar las prendas que el vendedor llevaba para entregarle.

“Nomas para que estén al tiro banda, ya saben siempre al tiro”.



Así fue como un vendedor captó “su primer robo” en el @MetroCDMX Culhuacán, Línea 12. #SiLoReconocesDenúncialo #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/fqfM421yoT — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 27, 2026

Mientras el comerciante mostraba la ropa, también revisaba mensajes en su teléfono celular. El joven sacó un short de la bolsa para verlo con mayor detalle y posteriormente pidió nuevamente la bolsa para revisar una playera.

Durante la conversación, el joven preguntó el precio del conjunto y comentó que había sufrido un robo, situación que incluso parecía una posible advertencia. Todo transcurría con normalidad hasta que el comprador pidió probarse la playera.

El vendedor accedió y el joven se puso la prenda. Después de pedirle su opinión al comerciante, se quitó la playera y la guardó nuevamente en la bolsa. El vendedor continuaba distraído con su teléfono mientras atendía mensajes. En un momento, el joven tomó la mercancía, agarró su celular y corrió con las prendas.

El comerciante no alcanzó a reaccionar y únicamente observó cómo el joven salió de la estación con la mercancía. “La neta me vi lento y sí me pasé de confiado y pasó”, dijo el vendedor.

En los comentarios del video, algunos usuarios cuestionaron la veracidad de las imágenes y señalaron que podría tratarse de un montaje. El material también generó debate debido a que, según los comentarios, no sería la primera ocasión en que circulan videos que muestran presuntos robos.

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