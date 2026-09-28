El analista Luis Rubio plantea una pregunta de fondo: ¿puede México seguir como va? Considera que, aunque la Presidenta mantiene popularidad, las políticas gubernamentales tienen una aprobación mucho menor. A su juicio, esta situación deriva de una estrategia heredada del gobierno de López Obrador, basada en acuerdos con distintos grupos políticos, sindicales, empresariales e incluso criminales para mantener una aparente estabilidad, pero a costa de dejar al país sin capacidad para transformarse.

En su opinión, para Uno TV, México enfrenta una economía que no prospera, un gasto gubernamental creciente, problemas de criminalidad y una estrecha dependencia de Estados Unidos, cuyas sociedades y economías están profundamente interconectadas.

Considera que esta situación no es sostenible y sostiene que, para romper el círculo, será necesario construir nuevas coaliciones y un acuerdo político distinto, capaces de establecer una nueva estructura política para el futuro del país.

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