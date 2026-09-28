¿Puede México seguir como va?
Rubio señala que México enfrenta una economía que no prospera, un gasto gubernamental creciente así como problemas de criminalidad
El analista Luis Rubio plantea una pregunta de fondo: ¿puede México seguir como va? Considera que, aunque la Presidenta mantiene popularidad, las políticas gubernamentales tienen una aprobación mucho menor. A su juicio, esta situación deriva de una estrategia heredada del gobierno de López Obrador, basada en acuerdos con distintos grupos políticos, sindicales, empresariales e incluso criminales para mantener una aparente estabilidad, pero a costa de dejar al país sin capacidad para transformarse.
En su opinión, para Uno TV, México enfrenta una economía que no prospera, un gasto gubernamental creciente, problemas de criminalidad y una estrecha dependencia de Estados Unidos, cuyas sociedades y economías están profundamente interconectadas.
Considera que esta situación no es sostenible y sostiene que, para romper el círculo, será necesario construir nuevas coaliciones y un acuerdo político distinto, capaces de establecer una nueva estructura política para el futuro del país.
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