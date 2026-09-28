Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas Huracán Polo El huracán Polo, de categoría 3, continúa su trayectoria hacia Sinaloa y Baja California Sur, donde se espera que toque tierra. Reciben a Ruffo Familiares y amigos recibieron al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en su residencia […]
Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El huracán Polo, de categoría 3, continúa su trayectoria hacia Sinaloa y Baja California Sur, donde se espera que toque tierra.
Familiares y amigos recibieron al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en su residencia en Ensenada. Continuará su proceso penal en prisión domiciliaria.
Otros dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado. Suman seis alumnos en lo que va del 2026.
Autoridades separaron de su cargo a dos oficiales municipales por un presunto abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato.
Rusia ejecutó varios ataques aéreos en distintos puntos de Ucrania, entre ellos la sede de la Academia Nacional de Ciencias, ubicada en la ciudad de Kiev.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.