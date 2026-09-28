Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Huracán Polo

El huracán Polo, de categoría 3, continúa su trayectoria hacia Sinaloa y Baja California Sur, donde se espera que toque tierra.

Reciben a Ruffo

Familiares y amigos recibieron al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en su residencia en Ensenada. Continuará su proceso penal en prisión domiciliaria.

Alumnos de UAEM

Otros dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado. Suman seis alumnos en lo que va del 2026.

Abuso policial

Autoridades separaron de su cargo a dos oficiales municipales por un presunto abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

Ataques contra Ucrania

Rusia ejecutó varios ataques aéreos en distintos puntos de Ucrania, entre ellos la sede de la Academia Nacional de Ciencias, ubicada en la ciudad de Kiev.

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