Jubilados de CFE y Pemex exigen cambios a reglas de pensiones

Pensionados exigen sus derechos ante cambios constitucionales. Foto: Cuartoscuro

Alrededor de 100 jubilados se concentraron este domingo en el Monumento a la Patria, en Mérida, Yucatán, para exigir respeto a sus derechos adquiridos y solicitar cambios al artículo 127 constitucional, al señalar afectaciones en el monto de sus pensiones.

La movilización reunió a extrabajadores de la CFE, Cenace, Luz y Fuerza del Centro, Pemex y la banca de desarrollo, quienes pidieron que diputados y senadores respalden una iniciativa ciudadana relacionada con las disposiciones que impactan sus jubilaciones.

Jubilados piden proteger sus derechos adquiridos

Durante la concentración, los jubilados señalaron que una de sus principales demandas es evitar que los cambios legislativos tengan efectos retroactivos sobre las pensiones que ya fueron concedidas.

Los inconformes buscan que se protejan las condiciones establecidas antes de la modificación constitucional, incluidos distintos conceptos y prestaciones contemplados en sus esquemas de jubilación.

Entre sus planteamientos también se encuentra conservar prestaciones como los aguinaldos y los incrementos que correspondan conforme a las condiciones de cada esquema de jubilación.

Los manifestantes señalaron que ya presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana para modificar disposiciones relacionadas con el artículo 127 constitucional.

De acuerdo con lo expuesto por los jubilados, la propuesta contempla:

Proteger los derechos previamente adquiridos

Evitar que las modificaciones tengan efectos retroactivos

Establecer reglas claras para las jubilaciones futuras

¿Qué reclaman sobre el monto de las pensiones?

Los participantes en la movilización señalaron que las protestas realizadas durante los últimos meses han generado cambios en el límite máximo de las jubilaciones.

Según lo expuesto durante la concentración, desde junio el límite máximo quedó ajustado en 134 mil 290 pesos mensuales, después de que inicialmente se había establecido en poco más de 70 mil pesos.

Los jubilados indicaron que ahora buscan impedir que las modificaciones se apliquen a quienes ya cuentan con una pensión o jubilación concedida, al considerar que deben respetarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.

La petición forma parte de sus planteamientos ante el Congreso de la Unión, donde buscan que se analicen modificaciones relacionadas con el artículo 127.

También denuncian falta de medicamentos

Además de las demandas relacionadas con las pensiones, los jubilados señalaron problemas en materia de atención médica.

Durante la movilización denunciaron desabasto de medicamentos y solicitaron recibir atención médica digna, así como servicios subrogados de calidad.

Las demandas en materia de salud fueron planteadas junto con las relacionadas con sus jubilaciones y pensiones, debido a que los participantes pertenecen a distintos sectores e instituciones.

Entre los asistentes se encontraban extrabajadores de CFE, Cenace, Luz y Fuerza del Centro, Pemex y la banca de desarrollo.

Jubilados buscan diálogo con el Gobierno Federal

Los integrantes del movimiento también han buscado establecer canales de diálogo con el Gobierno Federal para exponer sus argumentos sobre las modificaciones relacionadas con las pensiones.

Meses atrás, representantes del movimiento solicitaron una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de presentar sus planteamientos sobre la reforma.

En la concentración realizada en Mérida, los jubilados reiteraron su petición de que se respeten las condiciones de las pensiones previamente concedidas y que cualquier modificación para futuras jubilaciones establezca reglas claras.

El movimiento mantiene entre sus principales demandas la protección de los derechos adquiridos, la eliminación de posibles efectos retroactivos y la conservación de prestaciones establecidas antes de las modificaciones al marco constitucional.

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