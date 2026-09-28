Yolanda Andrade revela que dejará medicamentos para esclarosis: “Solo los que sí necesito para el dolor”

Yolanda Andrade continúa su lucha. Foto: Getty

La conductora Yolanda Andrade reveló que tomó la decisión de dejar de tomar medicamentos para tratar el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y solo quedarse con aquellos que necesita para controlar el dolor. En el último año y medio la famosa se había sometido a estudios, evaluaciones y tratamientos médicos en distintos hospitales de México.

“He decidido que ya no voy a tomar medicamentos. Solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo. Mi psiquiatra me tiene mucha paciencia, es un amor. Se lo agradezco mucho”. Yolanda Andrade, conductora

Tras año y medio de tratamiento, Yolanda Andrade renuncia a medicamentos para tratar el ELA

Mediante una publicación de redes sociales, Andrade confesó que la decisión busca reducir la carga de sustancias químicas en su organismom desde que comenzó a medicarse posterior a que en 2023 sufriera un aneurisma cerebral. “Nunca me dio el ‘por qué me pasó a mí’, no. Yo solo iba, me hacía estudios, un año y medio de estudios, estudios, estudios, estudios, hospitales, hospitales”.

Cabe destacar que recientemente, la presentadora reveló que le queda aproximadamente año y medio de vida

Durante este proceso también reconoció haber atravesado episodios de depresión después de conocer los resultados de sus evaluaciones clínicas. La presentadora señaló que el acompañamiento de profesionales de la salud mental ha sido parte de su proceso para afrontar la pérdida de movilidad y los cambios derivados de sus padecimientos.

En 2025, Andrade recibió un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, según el Gobierno de México y la Secretaría de Salud.

Posteriormente, en mayo de 2026, se dio a conocer que también enfrenta neuralgia del trigémino, una condición asociada con episodios de dolor intenso en el rostro. A estos antecedentes se suma la cefalea en racimos, que provoca episodios de dolor muy intenso, generalmente alrededor de un ojo.

¿Yolanda Andrade ya dejó de consumir medicamentos contra el ELA?

De acuerdo con lo relatado por la presentadora, el proceso para dejar el consumo continuará bajo vigilancia de sus médicos, por lo que no existe por ahora una fecha establecida para suspenderlas por completo.

Además del acompañamiento médico, Andrade reconoció el trabajo del personal que la ha atendido durante sus estancias hospitalarias y destacó particularmente a las enfermeras.

“Que les tengo mucho respeto a las enfermeras porque es un trabajo muy duro”. Yolanda Andrade, conductora

La conductora también habló sobre los tratamientos intravenosos que recibe y explicó que cuenta con un segundo catéter para la administración de medicamentos destinados a atender algunas de las molestias y tensión muscular.

Finalmente, la conductora también atribuyó a su fe la posibilidad de recibir atención médica especializada y continuar con el seguimiento de su estado de salud, “He tenido el privilegio, gracias a Dios, de estar en un hospital bueno, como dicen en mi pueblo”.

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