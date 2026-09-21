Acompaña Libia Dennise a presidenta en su informe regional

Libia Dennise y Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de Guanajuato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacaron la coordinación entre la federación y el estado para atender las principales necesidades de Guanajuato y ofrecer resultados a sus habitantes.

La mandataria estatal reconoció la disposición de la presidenta para trabajar en equipo y aseguró que la colaboración institucional ha permitido avanzar en los asuntos prioritarios para las familias guanajuatenses.

“Hemos demostrado desde este estado que se pueden dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante la conferencia matutina realizada en la XII Región Militar de Irapuato, la presidenta señaló que las diferencias políticas no han impedido construir acuerdos en seguridad, educación, infraestructura y en el proyecto de agua para la entidad.

“La coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo”, expresó Claudia Sheinbaum.

Trabajo en conjunto da como resultado reducción de homicidios en Guanajuato

En materia de seguridad, la mandataria federal informó que Guanajuato registra una reducción de 73% en los homicidios dolosos, resultado que atribuyó al trabajo conjunto de las autoridades federales y estatales, desde la atención de las causas hasta la investigación y detención de generadores de violencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, fueron detenidas más de 10 mil 600 personas, entre ellas 172 objetivos prioritarios generadores de violencia en Guanajuato.

En ese periodo también fueron aseguradas más de seis toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo, 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos; además, fueron inhabilitados dos laboratorios utilizados para producir metanfetamina.

García Harfuch también reconoció la coordinación con las autoridades estatales y las capacidades especializadas desarrolladas en Guanajuato para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, prevenirlos, investigar los casos y brindar acompañamiento a las víctimas.

Las autoridades federales y estatales coincidieron en que estos avances no representan una tarea concluida, por lo que mantendrán la coordinación y las operaciones contra los grupos delictivos y las actividades que sostienen su capacidad operativa.

Se mantiene el trabajo coordinado para construir una solución en materia de agua para Guanajuato

Durante su visita a Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la necesidad apremiante de atender el abastecimiento de agua para León y confirmó que existe un trabajo conjunto para construir una solución integral con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para avanzar en el proyecto integral Agua para Guanajuato.

El Gobierno del estado de Guanajuato refrendó su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para construir una solución integral y de largo plazo que garantice el abasto de agua para León y otras regiones del estado.

La presidenta explicó que continúa el diálogo con las comunidades involucradas y que se trabaja para alcanzar los acuerdos necesarios antes de definir la alternativa que permita garantizar el suministro de agua, privilegiando que ninguna comunidad resulte afectada.

Asimismo, confirmó que continúa avanzando la tecnificación del Distrito de Riego 011, uno de los componentes fundamentales de la estrategia integral para hacer un uso más eficiente y sustentable del agua.

El Gobierno de Guanajuato continuará participando activamente en este proceso, aportando soluciones, acompañando el diálogo social y realizando las gestiones necesarias para que Guanajuato cuente con una solución hídrica de largo plazo.

Para el Gobierno estatal, señalaron, la prioridad es clara: garantizar agua para las familias, para el desarrollo de León y para el futuro de Guanajuato, mediante acuerdos y soluciones construidas conjuntamente entre federación, estado, municipios, productores y comunidades.

Acompaña Libia Dennise a Claudia Sheinbaum en su informe regional en Guanajuato

Más tarde, la gobernadora de Guanajuato acompañó a la presidenta de México al evento “Honestidad y Resultados”, ejercicio de rendición de cuentas posterior al segundo Informe de Gobierno Federal.

“Gracias, presidenta, por estar aquí en nuestra tierra, por tender la mano, por trabajar juntas, por entender que es trabajando en equipo que es como se logran los resultados para nuestra gente”, dijo Libia Dennise.

Ante miles de guanajuatenses que se dieron cita en el Ecoforum del municipio de Celaya, la presidenta de México expuso las obras y proyectos federales en la entidad.

“En Guanajuato somos un estado plural, en donde todas las voces son escuchadas. Estoy aquí, no por aplausos, sino para seguir trabajando por Guanajuato. Para demostrar lo que podemos hacer dos mujeres que aman a México y que aman a Guanajuato”, concluyó la gobernadora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.