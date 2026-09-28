Graban riña entre jugadores de futbol en La Magdalena Contreras

Captaron una pelea campal en La Magdalena Contreras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX), una pelea entre jugadores de futbol amateur quedó captada en video. El enfrentamiento ocurrió a las afueras del campo San Bernabé Ocotepec.

Video de la bronca en La Magdalena Contreras

La campal ocurrió ayer, 27 de septiembre. En las imágenes se observa un enfrentamiento entre jugadores vestidos de amarillo y otros de rojo con blanco.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Se registra una riña en el pueblo de San Bernabé entre jugadores de fútbol en La Magdalena Contreras [@ALaMagdalenaC] pic.twitter.com/1gtuW596AX — Percepción Política (@percepcion_cdmx) September 28, 2026

En una primera toma se observa a cuatro sujetos golpeando a una persona que se encontraba en el piso. Al lugar llegó un hombre con playera blanca para auxiliarlo; jaló a uno de los sujetos vestidos de rojo y, debido a la fuerza del movimiento, cayó al suelo.

Mientras tanto, otro sujeto continuaba golpeando al joven que permanecía en el piso. Más personas llegaron para intentar auxiliarlo, mientras de fondo se escuchaban los gritos de una mujer y los golpes continuaban.

La pelea no terminó ahí. La persona que grababa el video avanzó algunos metros calle abajo y captó otro enfrentamiento, esta vez entre dos personas con camisa amarilla.

Ambos comenzaron a intercambiar palabras y posteriormente se fueron a los golpes. Uno de ellos portaba la camiseta con el número 10. Otros sujetos intervinieron para intentar calmar la situación, aunque, incluso después de ser separados, los golpes continuaron.

El video de la pelea dura un poco más de un minuto

Medios locales indicaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) llegaron al campo y detuvieron a dos sujetos que participaron en la campal.

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