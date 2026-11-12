Tarjeta Rosa en Guanajuato: ya hay fecha del segundo depósito

Fecha del segundo depósito de la Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno de Guanajuato

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que ya hay fecha oficial para entregar el segundo depósito del programa Tarjeta Rosa, el cual está dirigido a mujeres del estado para apoyarlas económicamente.

¿Cuál es la fecha del segundo depósito de Tarjeta Rosa?

La titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato, María del Rosario Corona Amador, anunció que el segundo depósito del programa Tarjeta Rosa comenzará a entregarse a partir del próximo martes 17 de noviembre de 2026.

Además, a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la funcionaria guanajuatense informó que la segunda dispersión se realizará también los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre de este año.

“Un anuncio importante a todas las señoras de Tarjeta Rosa. Van a recibir su última administración del año el 18, 19 y 20 de noviembre. Les paso las fechas exactas. No se desesperen las que van el 17, el 18 no les ha caído el recurso. Se pueden esperar hasta el día 20 de noviembre“, explicó la secretaria.

Habrá depósitos de 3 mil y 6 mil pesos

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, el segundo depósito de la Tarjeta Rosa se entregará a mujeres que forman parte del padrón regular y también a las que tienen inscripción extraordinaria.

Esta será la cantidad de dinero que recibirá cada una:

Mujeres registradas en padrón regular: tres mil pesos

Mujeres con inscripción extraordinaria: seis mil pesos (pago acumulado de la primera y segunda entrega)

Sobre el programa, la Secretaría del Nuevo Comienzo aclaró que las beneficiarias no tendrán que volver a inscribirse ni realizar trámites adicionales para obtener esta nueva dispersión de la Tarjeta Rosa.

“Quienes ya cuentan con su Tarjeta Rosa recibirán el recurso directamente en sus cuentas”, indicó la dependencia.

Próximamente se anunciarán las bases para el nuevo proceso de inscripción

Igualmente, las autoridades del estado señalaron que en próximas fechas darán a conocer las bases del nuevo proceso de inscripción al programa de Tarjeta Rosa.

Y agregaron que se prevé analizar la posibilidad de ampliar el rango de edad para incorporar a más mujeres a este programa.

“De igual manera, se invita a todas las titulares de Tarjeta Rosa a aprovechar los beneficios adicionales que ofrece el programa, entre ellos apoyo funerario, acompañamiento legal, servicios médicos, apoyo en el hogar, auxilio vial las 24 horas y atención dental, servicio que también se extiende a sus esposos e hijos menores de 21 años. También se les informa que estén pendientes de las próximas caravanas de limpieza dental“, indicaron.

Por último, agregaron que para resolver dudas o consultar más detalles sobre el programa, las beneficiarias pueden comunicarse al siguiente número de atención: 5595589376.

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