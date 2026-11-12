Liberan a 15 de los 20 detenidos en el restaurante Sabea de Guadalajara

Juez impone medidas cautelares a 15 detenidos del caso Sabea Foto: Elizabeth Avelar

Quince de las 20 personas detenidas durante el operativo en el restaurante Sabea, en Guadalajara, quedaron en libertad este jueves, luego de que un juez determinó que pueden continuar su proceso fuera de prisión por los delitos de narcomenudeo y pandillerismo.

La decisión fue tomada después de la primer audiencia

La decisión se tomó después de una audiencia inicial que se prolongó por más de 14 horas, entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves 12 de noviembre, en los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco.

Entre las personas que obtuvieron medidas cautelares en libertad se encuentran integrantes de la agrupación norteña Los Arras, que amenizaba una fiesta privada durante el operativo, así como trabajadores del restaurante, entre ellos meseros, baristas y el encargado del establecimiento.

¿Por qué liberaron a 15 detenidos del restaurante Sabea?

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputaciones contra este grupo por los presuntos delitos de narcomenudeo y pandillerismo. Sin embargo, el juez determinó que pueden continuar el procedimiento fuera de prisión, bajo las medidas cautelares que les fueron impuestas.

Esta resolución no significa que hayan sido exonerados ni que el proceso penal haya concluido. Los 15 deberán atender las condiciones establecidas por la autoridad judicial mientras continúa el caso.

Cinco detenidos permanecen en custodia

Los otros cinco detenidos permanecen bajo custodia por su presunta responsabilidad en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, son investigados por posibles vínculos con la delincuencia organizada.

La audiencia para determinar si estas cinco personas son vinculadas a proceso se realizará el próximo domingo a las 11:00 horas, en los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco

¿Quiénes son los cinco detenidos que siguen en prisión?

Los otros cinco hombres permanecerán en prisión preventiva mientras se resuelve su posible vinculación a proceso. Fueron identificados como:

Fernando Omar “N”.

Luis Felipe “N”.

Uriel Rodrigo “N”.

Óscar “N”.

Rogelio “N”.

La Fiscalía los investiga por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de componentes de armamento, además de posibles vínculos con la delincuencia organizada.

También se indaga su presunta relación con el círculo cercano de Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”.

“El R2” permanece hospitalizado bajo custodia federal

El operativo que derivó en las detenciones ocurrió el domingo 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara. Durante la intervención también fue detenido Rafael Álvarez Ayala, señalado como presunto líder de la célula criminal conocida como Los Rs.

En su caso, el procedimiento judicial permanece pendiente debido a su estado de salud. El “R2” continúa hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, bajo custodia de elementos de la Secretaría de Marina, tras resultar herido de bala y ser sometido a intervenciones quirúrgicas.

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