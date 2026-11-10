Guanajuato abre convocatoria de “Creemos en Ti”: requisitos y registro para solicitar 7 mil pesos

Apoyo de 7 mil pesos para emprendedores de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que abrieron una nueva convocatoria del programa “Creemos en Ti”, con la cual se otorgarán apoyos económicos de 7 mil pesos a emprendedores interesados en comenzar pequeños negocios en cuatro municipios del estado.

¿En qué municipios de Guanajuato se entregarán apoyos a emprendedores?

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que se abrió la onceava convocatoria del programa “Creemos en Ti”, con el cual entregarán apoyos económicos de 7 mil pesos a emprendedores interesados en empezar o mejorar pequeños negocios en cuatro municipios del estado.

De acuerdo con las autoridades estatales, a través de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, buscan impulsar proyectos productivos en los siguientes municipios:

Cortazar

Villagrán

Salamanca

Pueblo Nuevo

¿A quiénes está dirigido principalmente este apoyo económico?

Las autoridades guanajuatenses indican que el programa “Creemos en Ti”, así como el apoyo económico están dirigidos principalmente a personas que enfrentan condiciones de rezago socioeconómico.

Por su parte, Ivon Padilla Hernández, Directora General de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, explicó que esta iniciativa también prioriza a mujeres de 18 a 59 años y jóvenes de 18 a 30 años provenientes de comunidades rurales, indígenas y de la diversidad sexual que necesiten capital para comenzar un emprendimiento.

Igualmente, destacó que el programa busca brindar oportunidades para mejorar la economía familiar mediante el desarrollo de pequeños negocios.

Así funciona el programa “Creemos en Ti”

Las personas interesadas primero deberán participar en el Taller Inicial del Emprendedor. Se trata de una capacitación de dos horas en la que recibirán herramientas formativas y un diagnóstico para desarrollar sus proyectos productivos.

Quienes completen esta etapa, tendrán la posibilidad de presentar formalmente su solicitud para obtener un apoyo económico de 7 mil pesos, no reembolsable.

¡Ojo! Las autoridades de Guanajuato advierten que el cupo es limitado, por lo que invitó a los habitantes de los cuatro municipios a realizar su registro lo antes posible.

Requisitos para el registro

El prerregistro para participar en esta nueva convocatoria estará disponible hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, a través del portal oficial creemosenti.com.

Y los requisitos son los siguientes:

Copia de identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Copia de la CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días

Tres fotografías impresas de las instalaciones, bienes o productos que comercializarán

Constancia o certificación de conocimientos, en caso de emprender actividades relacionadas con el cuidado personal

Si quieren conocer las próximas convocatorias, fechas y requisitos del programa, las y los interesados pueden consultar el sitio web del programa, las redes sociales oficiales@tupuedesgente o llamar al siguiente número telefónico: 477 148 12 42.

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