Puente de la Calzada de Guadalupe en Irapuato, Guanajuato: ¿cuándo empiezan las obras y los cierres viales?
Las autoridades de Guanajuato recomiendan planear recorridos y tomar en cuenta alternativas viales.
Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que por obras que se iniciarán por el puente de la Calzada de Guadalupe, en Irapuato, se aplicarán diferentes cierres viales y modificaciones en la circulación de los automóviles. Por esta misma razón, recomiendan a los conductores tomar previsiones para sus viajes.
¿Cuándo comienzan las obras del puente de la Calzada de Guadalupe?
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Irapuato dio a conocer que será el próximo lunes 9 de noviembre que comenzarán oficialmente los trabajos del puente de la Calzada de Guadalupe.
Al respecto, las autoridades de este municipio del estado de Guanajuato indicaron que se llevarán a cabo cierres viales y también modificaciones en la circulación de los automóviles.
“Este 9 de noviembre comenzarán los trabajos del puente de la Calzada de Guadalupe, por lo que habrá cierres viales y modificaciones en la circulación”, se lee en su publicación en sus redes sociales oficiales.
Cierres viales y modificaciones
El Gobierno de Irapuato informó que debido a las obras del puente de la Calzada de Guadalupe, se llevarán cabo cierres viales y distintas modificaciones en la circulación de los vehículos.
Estas son las siguientes:
Vialidades de un solo sentido
- Camino a La Virgen
- Francisco Arce
- Soldado Desconocido
- Avenida Teresa Vara
- Rafael Dávalos
- Avenida Vasco de Quiroga
- Privada Vasco de Quiroga
- Paricutín
Vialidades de doble sentido
- Vialidad temporal que conectará el Bulevar Solidaridad, parte de la Calzada de Guadalupe y la avenida Vasco de Quiroga
Cierres viales
- Calzada de Guadalupe cerca de las obras
- Cierre de Bulevar San Roque en sentido de circulación sur-norte será intermitente conforme al comportamiento vial
Tránsito local
- Acceso a Bimbo
Por las obras, cierres viales y modificaciones a la circulación, las autoridades recomiendan a los automovilistas planear sus recorridos y tomar vías alternas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.