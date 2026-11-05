Puente de la Calzada de Guadalupe en Irapuato, Guanajuato: ¿cuándo empiezan las obras y los cierres viales?

Cierres por obras en puente de la Calzada de Guadalupe. Foto: Pexels/ilustrativa

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que por obras que se iniciarán por el puente de la Calzada de Guadalupe, en Irapuato, se aplicarán diferentes cierres viales y modificaciones en la circulación de los automóviles. Por esta misma razón, recomiendan a los conductores tomar previsiones para sus viajes.

¿Cuándo comienzan las obras del puente de la Calzada de Guadalupe?

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Irapuato dio a conocer que será el próximo lunes 9 de noviembre que comenzarán oficialmente los trabajos del puente de la Calzada de Guadalupe.

Al respecto, las autoridades de este municipio del estado de Guanajuato indicaron que se llevarán a cabo cierres viales y también modificaciones en la circulación de los automóviles.

“Este 9 de noviembre comenzarán los trabajos del puente de la Calzada de Guadalupe, por lo que habrá cierres viales y modificaciones en la circulación”, se lee en su publicación en sus redes sociales oficiales.

Cierres viales y modificaciones

El Gobierno de Irapuato informó que debido a las obras del puente de la Calzada de Guadalupe, se llevarán cabo cierres viales y distintas modificaciones en la circulación de los vehículos.

Estas son las siguientes:

Vialidades de un solo sentido

Camino a La Virgen

Francisco Arce

Soldado Desconocido

Avenida Teresa Vara

Rafael Dávalos

Avenida Vasco de Quiroga

Privada Vasco de Quiroga

Paricutín

Vialidades de doble sentido

Vialidad temporal que conectará el Bulevar Solidaridad, parte de la Calzada de Guadalupe y la avenida Vasco de Quiroga

Cierres viales

Calzada de Guadalupe cerca de las obras

Cierre de Bulevar San Roque en sentido de circulación sur-norte será intermitente conforme al comportamiento vial

Tránsito local

Acceso a Bimbo

Por las obras, cierres viales y modificaciones a la circulación, las autoridades recomiendan a los automovilistas planear sus recorridos y tomar vías alternas.

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