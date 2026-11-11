Cae el “Gio”, presunto segundo al mando del Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato

Detienen a segundo al mando del Cartel de Santa Rosa de Lima. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que lograron detener a un sujeto identificado como el “Gio”, presunto segundo al mando del Cartel de Santa Rosa de Lima. Según el reporte oficial, durante la operación para arrestarlo, también aseguraron armas, cartuchos y droga.

Detienen a presunto segundo al mando del Cartel de Santa Rosa de Lima

La Fiscalía General de Guanajuato informó que detuvieron a un sujeto identificado como Yovani Uriel “N”, alias el “Gio”, presunto segundo al mando del Cartel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con las autoridades estatales, este hombre, considerado objetivo prioritario por su probable participación en actividades generadoras de violencia, fue arrestado en Loma de Zempoala, en el municipio de Yuriria.

Le encontraron armas, cartuchos, vehículos y droga

La dependencia de justicia de Guanajuato indicó que durante su detención, agentes de Investigación Criminal aseguraron dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cargadores, cartuchos útiles, un vehículo y envoltorios con una sustancia con características de cristal.

Además, agregaron las autoridades, entre todo esto también se localizaron envoltorios con las siglas del grupo delictivo al que se le relaciona.

Tras su arresto, el “Gio” fue vinculado a proceso por delitos federales. Por esto mismo, la Fiscalía de Guanajuato indicó que permanecerá en prisión preventiva.

“Una vez puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, el Juez calificó de legal la captura de Yovani Uriel ‘N’, quien finalmente quedó vinculado a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la Ley General de Salud“, explicaron.

Detuvieron a tres en Villagrán. Foto: SSP Guanajuato.

Detienen a tres más en Villagrán

Por otra parte, las autoridades de Guanajuato informaron que durante octubre de 2026 también detuvieron a tres personas más en el municipio de Villagrán, asegurando también armas de fuego, cartuchos, drogas e hidrocarburo.

Según datos de la Fiscalía local, los arrestos se llevaron a cabo en la colonia Caracol, donde fueron detenidos Alfredo “N” y Adrián “N”, a quienes se les aseguraron contenedores con aproximadamente dos mil 500 litros de hidrocarburo, además de garrafas y una motocicleta. Este caso, agregaron, fue turnado al Ministerio Público de la Federación para la investigación correspondiente por delitos en materia de hidrocarburos.

Y en una segunda intervención, realizada en la comunidad de Los Ángeles en Villagrán, fue detenido Alonso Daniel “N”, alias el “Peluchin“, luego de que agentes de Investigación Criminal observaran que arrojaba objetos metálicos conocidos como ponchallantas desde una camioneta.

Al realizar la intervención, le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, cargadores, tres bolsas con una sustancia con características de cristal, diez ponchallantas y un vehículo en el que se trasladaba.

Finalmente, fue vinculado a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la Ley General de Salud y por armas prohibidas, con prisión preventiva durante la investigación complementaria.

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