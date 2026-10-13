Apoyo de 7 mil pesos para emprendedores de 4 municipios de Guanajuato; fechas de registro y requisitos

Apoyo económico para emprendedores de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Guanajuato anunció que abrió una nueva convocatoria para un apoyo económico dirigido a mujeres y jóvenes emprendedores de cuatro municipios del estado. Por esta razón, dieron más detalles, como las fechas de registro, así como los requisitos que se deben seguir y los documentos que tienen que presentarse.

Fechas de registro y municipios participantes

De acuerdo con autoridades estatales, se trata del programa Creemos en Ti 2026 de Guanajuato, el cual abrió un nuevo registro hasta este próximo viernes 16 de octubre para mujeres y jóvenes emprendedores que vivan en los municipios seleccionados.

¿Cuáles son esos municipios?

Celaya

Comonfort

San Miguel de Allende

Santa Cruz de Juventino Rosas

A quienes se registren y cumplan con los requisitos, se les entregará un apoyo económico de siete mil pesos, no reembolsable y de única ocasión, para impulsar sus proyectos de negocio.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa está dirigido a mujeres de 18 a 59 años y jóvenes de 18 a 30 años que vivan en los municipios participantes, principalmente que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas de comunidades rurales

Habitantes de comunidades indígenas

Personas de zonas urbanas prioritarias

Personas de la diversidad sexual

¿Cómo es el registro?

Las personas interesadas deben realizar su inscripción hasta el viernes 16 de octubre de 2026 en esta página oficial.

Una vez llenado el formulario que les saldrá, el sistema notificará la sede, el día y la hora del Taller Inicial del Emprendedor, cuya asistencia y participación son requisitos importantes.

¿Qué documentos se necesitan presentar?

Las y los aspirantes deberán acudir con copias de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE o pasaporte

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días

Tres fotografías impresas del negocio o producto

Constancia o certificado de experiencia, únicamente para actividades relacionadas con el cuidado personal

Las autoridades resaltaron que los espacios para el taller son limitados.

Para conocer próximas convocatorias, pueden consultar creemosenti.com, la cuenta @tupuedesgente o llamar al 477 148 12 42.

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