Brigada Nacional de Búsqueda realizará jornadas en Acapulco, Chilpancingo y Atoyac

Inicia la VIII Brigada Nacional de Búsqueda, sin apoyo Federal. Foto: Cuartoscuro

Familiares de personas desaparecidas de más de 20 estados del país participan en la VIII Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), que del 15 al 27 de noviembre realizará actividades en Acapulco, Chilpancingo y Atoyac de Álvarez, Guerrero, para localizar a sus seres queridos y obtener información sobre su paradero.

Familias denuncian falta de apoyo de autoridades

La Red de Enlaces Nacionales, integrada por más de 140 colectivos, denunció que las autoridades de Guerrero negaron el apoyo solicitado para llevar a cabo las jornadas. Por ello, las familias deberán cubrir con recursos propios los gastos de traslado, alimentación y otras necesidades de la brigada.

En un comunicado, los colectivos señalaron al gobierno estatal por la falta de respaldo y el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Víctimas.

Advirtieron que financiar las búsquedas representa una carga económica adicional y pone en riesgo su salud física y mental, así como su patrimonio.

La Fiscalía no acompañara las labores de búsqueda de colectivos

Durante una conferencia de prensa, Juan Carlos Trujillo representante de la Brigada denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) les informó que no acompañaría las labores de búsqueda.

“Trabajaremos sin ministerios públicos”, afirmó Trujillo, quien agregó que realizarán las diligencias necesarias, incluidas las exhumaciones, aunque señaló que corresponde a las autoridades participar en esos procedimientos.

En contraste, indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda confirmó su participación, aunque con limitaciones para procesar los hallazgos.

🔎Del 15 al 27 de noviembre, familiares de personas desaparecidas realizarán la octava Brigada Nacional de Búsqueda en Guerrero.



Con recursos propios, emprenderán búsquedas en campo y actividades de sensibilización, mientras exigen mayor respaldo de las autoridades. pic.twitter.com/UNP28JOh69 — Pulso Diario Digital (@pulsodiariodig) November 13, 2026

¿Qué actividades realizará la Brigada Nacional de Búsqueda?

Los trabajos se organizarán en seis ejes:

Búsqueda en campo

Búsqueda en vida

Actividades en escuelas

Acercamiento con iglesias

Sensibilización social

Identificación de personas desaparecidas

Además de recorrer sitios donde podrían localizarse restos humanos, los participantes buscarán establecer contacto con comunidades escolares, religiosas y habitantes de las localidades para recabar información que contribuya a encontrar a personas desaparecidas.

Brigadas piden el apoyo de mecanismos internacionales

Juan Carlos Trujillo señaló que Guerrero fue uno de los detonantes de las búsquedas en campo desde 2014 y que actualmente enfrenta un rezago en materia de atención a las desapariciones. También cuestionó la capacidad institucional de la entidad, al mencionar que cuenta con cuatro unidades móviles y recursos presupuestales limitados.

La Brigada, que cumple una década de realizar estas jornadas, también hizo referencia al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al solicitar la intervención de mecanismos internacionales ante la magnitud de la crisis.

Las familias afirmaron que continuarán organizándose y realizando búsquedas independientes mientras no reciban respuestas suficientes de las autoridades.

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