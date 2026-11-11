Normalistas de Ayotzinapa retiran bloqueo en la Autopista del Sol tras una hora de protesta

Normalistas de Ayotzinapa retiran bloqueo en la Autopista del Sol. Foto:Jesús D

Después de aproximadamente una hora de protesta, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa retiraron el bloqueo que mantenían en el Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, Guerrero, y restablecieron la circulación en la Autopista del Sol.

Alrededor de las 18:30 horas, los jóvenes comenzaron a abordar los dos autobuses en los que llegaron al lugar y retiraron los vehículos de carga que habían atravesado en los accesos laterales para impedir el tránsito.

¿Por qué protestaron los normalistas de Ayotzinapa?

Durante la movilización, los estudiantes, en su mayoría con el rostro cubierto, evitaron informar sobre los motivos de la protesta.

Mientras tanto, personal de la Secretaría General de Gobierno estableció una mesa de diálogo para atender a los manifestantes.

La presencia de los normalistas generó reclamos de automovilistas y peatones, quienes reprocharon el cierre de la vialidad, luego de que un día antes pobladores de Malinaltepec bloquearan el mismo punto durante más de 10 horas.

¿A qué hora se restableció la circulación en la Autopista del Sol?

A las 18:45 horas quedó completamente restablecida la circulación vehicular en el Parador del Marqués, en la zona sur de Chilpancingo.

Con el retiro de los autobuses y los vehículos de carga, los automovilistas pudieron volver a transitar por este punto de la Autopista del Sol.

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