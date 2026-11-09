Bloquean Autopista del Sol en Guerrero; exigen compra de terrenos para Tilapa

Manifestantes en la Autopista del Sol. Foto: Uno TV

Habitantes de la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, bloquearon este lunes la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, para exigir que el Gobierno de Guerrero cumpla con la compra de terrenos que, aseguran, fueron comprometidos por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Bloqueo en el Parador del Marqués afecta ambos sentidos

La protesta comenzó después de las 10:00 horas, cuando los campesinos cerraron los cuatro carriles de la autopista y sus laterales. Para impedir el paso de vehículos, utilizaron taxis del servicio público y una camioneta con lonas.

El bloqueo de la Autopista del Sol provocó largas filas de automovilistas en ambos sentidos.

Habitantes de Tilapa piden fecha para liberar presupuesto

David Mendoza Solís, habitante de Tilapa, explicó que la mandataria estatal acordó con los propietarios adquirir las tierras para beneficio de la comunidad. Por ello, los manifestantes exigen que se establezca una fecha para liberar el presupuesto necesario para la compra.

De acuerdo con Mendoza Solís, los terrenos beneficiarían a más de 6 mil personas y serían destinados tanto a vivienda como a actividades agrícolas.

El habitante ofreció disculpas a los automovilistas afectados por el cierre, aunque advirtió que los inconformes permanecerían en el lugar hasta recibir una respuesta favorable.

Gobierno de Guerrero busca diálogo con manifestantes

Personal de la Secretaría General de Gobierno acudió al punto para intentar establecer una mesa de diálogo con los inconformes.

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