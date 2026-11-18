Protestan en Fiscalía de Guerrero por caso Eduardo Flores. Foto: Celeste Hernández

Periodistas, reporteros, fotógrafos, columnistas e integrantes de la comunidad LGBT+ se manifestaron este miércoles frente a las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para exigir transparencia en la investigación por el asesinato del reportero Eduardo Flores Salado, ocurrido en Acapulco.

La protesta se realizó luego de que la Fiscalía presentara el martes a Jonathan “N” como probable responsable del homicidio.

Tía de Jonathan “N” cuestiona su detención

A través de un video, Rocío Villalba, tía del imputado, aseguró que Jonathan fue detenido el domingo por la tarde afuera de su domicilio y que los agentes no le mostraron una orden de aprehensión ni le explicaron el motivo de su traslado.

“Lo agarraron afuera de mi casa, sin ninguna orden, y no me dijeron el motivo por el cual se lo llevaban; ya cuando estaba allá presentaron ellos que lo habían detenido con 16 bolsitas de droga y ahora le están echando la culpa del homicidio del periodista Eduardo Flores Salado”, declaró.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familiar del imputado y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la legalidad de la detención o su responsabilidad en el homicidio.

Periodistas piden reunirse con el fiscal de Guerrero

Durante la manifestación, el periodista Carlos Ortiz Moreno cuestionó que el subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero, Francisco Rodríguez, adelantara información sobre el posible móvil del crimen y señalara que estaría relacionado con situaciones personales, no con el trabajo periodístico de Flores Salado.

Ortiz Moreno pidió al fiscal estatal, Zipacná Torres Ojeda, reunirse con representantes de los medios de comunicación para responder a sus inquietudes sobre el caso.

“Nosotros esperamos que el fiscal Zipacná Torres Ojeda ahora sí nos dé la cara y se reúna con los medios de comunicación para que pueda responder a nuestras inquietudes en torno al tema que nos resulta muy sentido”, expresó.

El comunicador también lamentó el asesinato de Flores Salado.

¿Dónde encontraron al periodista Eduardo Flores?

Eduardo Flores Salado fue localizado sin vida el sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en la periferia de Acapulco, Guerrero.

El cuerpo presentaba golpes y signos de estrangulamiento. La Fiscalía estatal investiga el homicidio, mientras que periodistas y organizaciones han exigido que se esclarezca el crimen

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