Puebla capital está lista para el Día de Muertos

Con una comilona típica, enmoladas bañadas con el tradicional mole poblano, cocteles de rompope y la dulzura de los borrachitos, los sabores y tradiciones de Día de Muertos de la capital poblana llegaron hasta Casa Talavera, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

El objetivo es atraer más turismo. Así lo explicó a Uno TV, José Chedraui, presidente municipal de Puebla:

“Puebla capital, tenemos ya topado el tema de la industria, tenemos grandes industrias a la cuales les agradecemos. Pero hoy en día nuestro mayor objetivo es el turismo; tenemos que tomar el turismo como parte de los ingresos más importantes.”

Desde #CiudadDeMéxico compartimos la riqueza cultural y turística de #LaCapitalImparable🪽



En el marco de la presentación de nuestra campaña turística rumbo a #DíaDeMuertos, destacamos la posición de #Puebla como la 2.ª Ciudad Patrimonio más visitada del país, la 4.ª Capital más… pic.twitter.com/89u76uMt3q — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) October 8, 2026

¿Qué se prepara para el Día de Muertos en Puebla capital?

Para este Día de Muertos, tendrán más de 500 actividades y esperan una importante derrama económica.

“300 millones de pesos para la temporada de todo lo que es octubre y parte de noviembre de las festividades de Día de Muertos”. José Chedraui, presidente municipal de Puebla.

Entre las actividades habrá desde un tapete monumental hasta cine entre tumbas.

“Para la temporada de muertos, del 23 de octubre al 3 de noviembre, tenemos una agenda cultural. El tapete monumental, es un tapete que se hace con artesanos de Huamantla, que mil 65 m2 de superficie es espectacular, pueden visitar el corredor de ofrendas, son diferentes ofrendas en edificios de Puebla.”

“Tenemos también el cine entre tumbas, por ejemplo, a la gente le encanta el terror en el panteón municipal para ver el cine entre tumbas”. Anel Nochebuena, titular de Cultura del Ayuntamiento de Puebla.

¿Botero en Puebla?

Además, en sólo unas semanas, Puebla capital recibirá la obra del artista colombiano Fernando Botero.

“Tenemos una sorpresa, para finales de noviembre vamos a tener a Botero, hace más de 10 años que no teníamos una exposición tan importante y lo vamos a tener en la galería del Palacio Municipal”, dijo José Chedraui, presidente municipal de Puebla.

Disfruta de las fiestas de Día de Muertos en Puebla, entre sabores, colores y tradiciones que siguen más vivos que nunca.

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